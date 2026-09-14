V ostravské části Dubina se po opravě za 215 milionů otevřelo sportovní centrum

V ostravské části Dubina se po rozsáhlé rekonstrukci otevřelo sportovní centrum. Jeho oprava stála téměř 215 milionů korun. Většinu nákladů na přestavbu objektu v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih poskytlo město, které do modernizace haly investovalo 180 milionů korun, dalších 30 milionů korun získala radnice od Národní sportovní agentury. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Ilona Honusová.
Na území obvodu jde podle mluvčí o jednu z nejvýznamnějších sportovních investic v posledních letech. Sportovní centrum Dubina se začalo opravovat v červnu 2024. Čtyřpodlažní objekt nyní nabízí zázemí nejen vrcholovým florbalistům, ale také dalším sportovním klubům, školám a veřejnosti.
Hlavním důvodem modernizace byl nevyhovující technický stav objektu. Hala měla narušenou statiku i trhliny v konstrukcích. V objektu byla i nadměrná vlhkost a problémem pro sportovce byly i vysoké teploty, které na sportovní ploše v létě dosahovaly až 35 stupňů Celsia.
"Rozsah stavebních prací byl mimořádný. Po odstranění původního zásypového materiálu z ocelářské strusky následovaly rozsáhlé bourací práce, odstranění vyzdívek interiérů a obvodových stěn i výměna střechy. Rekonstrukcí prošlo také zázemí haly a vznikla jihovýchodní vestavba se schodištěm, novými šatnami, klubovými prostory a restaurací. Charakteristická oblouková nosná konstrukce haly přitom zůstala zachována. Základem barevného řešení jsou odstíny černé, šedé a bílé," uvedla mluvčí.
Změnil se i interiér sportoviště, kde je k dispozici větší tréninkový plocha s novým povrchem, nové šatny a sociální zařízení. Hala má nové osvětlená, má vyměněné rozvody i vzduchotechniku, díky níž ji bude možné komfortně využívat také v létě.