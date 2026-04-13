V ostravské části Krásné Pole vznikne nový kruhový objezd za 10,3 milionu Kč

V ostravské části Krásné Pole vznikne do konce června nová okružní křižovatka. Kruhový objezd dělníci vybudují v křižovatce ulic Opavská a Družební. Náklady budou 10,3 milionu korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
Okružní křižovatka bude stým kruhovým objezdem ve vlastnictví kraje. Kvůli výstavbě se řidiči musí připravit na dopravní komplikace, protože stavba bude znamenat úplnou uzavírku, a bude tak nutné využívat objízdnou trasu.
"Okružní křižovatky jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zklidnit dopravu. Podle expertů výrazně snižují počet i závažnost nehod, zlepšují plynulost provozu a dělají jízdu i chůzi příjemnější a bezpečnější. Proto v našem regionu postupně měníme rizikové křižovatky právě na kruhové objezdy," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).
V místě vzniku kruhového objezdu bylo podle něj za posledních pět let 24 dopravních nehod včetně jedné smrtelné. "Věřím, že nové řešení tyto negativní dopady provozu zmírní," řekl Podstawka.
Okružní křižovatka bude jednopruhová se středovým ostrůvkem. Součástí projektu je rovněž obnova povrchů navazujících komunikací. Úpravy křižovatky umožní i budoucí napojení pěší a cyklistické trasy, kterou má v plánu město.
„Jak už to u podobných staveb bývá, nevyhneme se uzavírce. Řidiči budou muset jezdit po objízdné trase, která bude přehledně a jasně značená," doplnil Podstawka. Náklady na stavbu z 85 procent pokryjí peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbývající část doplatí ze svého rozpočtu kraj.