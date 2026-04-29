V ostravské zoo rozkvétá unikátní sbírka rododendronů a azalek

V areálu ostravské zoologické zahrady v těchto dnech rozkvétají rododendrony a azalky. Jde o jednu z jejich nejrozsáhlejších kolekcí v České republice. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
"Rododendrony v ostravské zoo jsou vskutku unikátní. V loňském roce dokonce získaly titul Národní sbírky. Toto označení se dostává nejhodnotnějším a nejvýznamnějším sbírkám rostlin, které se nacházejí v České republice a které splní přísné nároky na kvalitu, a udělují je odborníci z řad Unie botanických zahrad ČR. V červnu 2025 splnila Zoologická zahrada a botanický park Ostrava všechna požadovaná kritéria a poprvé v historii jí byla přiznána Národní sbírka rodu Rhododendron," uvedla mluvčí.
V ostravské zoo roste na 60 hektarech přístupných veřejnosti zhruba 8000 rododendronů a azalek v téměř 600 druzích a kultivarech. Díky specifickému mikroklimatu v lesních částech areálu se v zoo těmto rostlinám velmi dobře daří.
"Návštěvníci tak mohou obdivovat stovky kultivarů v široké škále barev – od jemných pastelových tónů až po sytě purpurovou a ohnivě oranžovou. Rozkvět není jednorázovou záležitostí. Díky skladbě různých kultivarů se barvy v parku postupně mění. Každý týden budou rozkvétat jiné odrůdy. Návštěvník, který přijde dnes, uvidí úplně jinou zahradu než ten, který dorazí za 14 dní. Procházka mezi rozkvétajícími rododendrony nabízí vítaný kontrast k rušnějším částem zoo. Stín lesních stezek a omamná vůně azalek vytvářejí ideální podmínky pro relaxaci," uvedl botanik David Kubala.