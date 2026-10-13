V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta cejlonského

V ostravské zoologické zahradě se o víkendu narodila dvě mláďata levharta cejlonského. Pavilon indických šelem, který levharti obývají, je dočasně uzavřen, aby samice měla klid při péči o potomky. Chovatelé narození mláďat považují za velký úspěch. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
"Jejich matkou je zkušená samice, která v předchozích letech odchovala již čtyři potomky. Chovatelé do odchovu nijak nezasahují, ani se s mláďaty nekontaktují. Vše sledují prostřednictvím kamer, které nepřetržitě snímají porodní brloh," řekla mluvčí.
Mláďata přišla na svět v rozestupu hodiny, porod byl bez komplikací. "Je to velký úspěch, neboť za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci Evropského ex situ programu. Populace levhartů cejlonských v lidské péči je nevelká. V současnosti čítá necelých 60 jedinců v 27 zahradách," řekla mluvčí.
Připomněla, že novorozená mláďata jsou slepá a plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. "Pro samici se vysoce pravděpodobně jedná o její poslední odchov. V současné době má již 12 let a za dva roky, kdy se mláďata přirozeně osamostatňují, bude velmi pravděpodobně mimo reprodukční věk. Poté nás bude čekat generační obměna zvířat,“ uvedl inspektor chovu šelem Matěj Vrúbel.
Levharty cejlonské zahrada chová od roku 1977. Za tuto dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. V novodobé historii šlo o dvě samice narozené v roce 2008, samce a samici v roce 2022 a dvě samice narozené roku 2024. Pohlaví nových mláďat zatím chovatelé neznají.
Samice pobývá s mláďaty v porodním brlohu v zázemí pavilonu. Místo pro porod je vybaveno vyhřívanou podlahou. Samice konzumuje exkrementy po mláďatech, aby zázemí zůstalo čisté. Sama se chodí vyprazdňovat mimo brloh.
"Máme tak jistotu, že v prostorech, kam nyní chovatelé nevstupují, aby zde uklidili, nehrozí šíření infekce z podestýlky nasáklé trusem a močí. Slámu ani dřevitou vlnu by samice nepozřela, ani jinak neuklidila. Zvířata zde mají všechen komfort, který potřebují,“ doplnil Vrúbel.
Zoo pro levharty plánuje v budoucnu nové chovatelské zařízení. Už na jaře proto vyhlásila veřejnou sbírku, výtěžek z ní chce použít na přípravu finančně náročných projektových dokumentací expozic pro levharty cejlonské a také lvy indické.