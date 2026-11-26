V ostravské zoologické zahradě se po šestileté pauze narodilo mládě hrocha obojživelného. Část pavilonu Tanganika je proto dočasně uzavřena. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Mládě porodila třináctiletá samice, která už má zkušenosti s odchovem mláďat. Porod byl bez komplikací a samice o svého potomka příkladně pečuje. "Samice hrochů zpravidla rodí do vody, a ne jinak tomu bylo i v tomto případě. Samice si vybrala část bazénu, kde se cítila nejbezpečněji a následně si udržuje odstup od ostatních členů skupiny. Prozatím se se svým potomkem zdržuje v místě porodu a na břeh zatím nevylézá. Je to přirozené chování, ve vodním prostředí se s novorozeným mládětem cítí bezpečněji," řekl inspektor chovu Matěj Vrúbel.
Kromě samice s mládětem je součástí skupiny ještě mladá samice narozená v roce 2020, která je dcerou téže samice. "Je to pro ni skvělá příležitost získat cenné zkušenosti pozorováním své matky, aby i ona v budoucnu zvládla péči o vlastní potomky," řekla Nováková.
Otcem je sedmiletý samec, kterého Zoo Ostrava přivezla v roce 2024 ze zoo v německém Karlsruhe. V jeho případě jde o otcovskou premiéru. "Mladá samice i samec matku s mládětem respektují. V současné době tak panuje v hroší skupině klid. Do odchovu nijak nezasahujeme, vše necháváme na zvířatech a situaci pouze monitorujeme. Pokud se bude vše vyvíjet pozitivně, v průběhu prosince by mohl být celý pavilon Tanganika zpřístupněn návštěvníkům,“ doplnil Vrúbel.
Zadní část pavilonu Tanganika s mangustami žíhanými je návštěvníkům přístupná, a to vstupem u expozice Vadtha ni – Chrám gibonů. Hrochy v současnosti chová 71 evropských zoologických zahrad, žije v nich 185 jedinců. Za poslední rok chovatelé v populaci zaznamenali osm porodů. "Jedním z úskalí chovu hrochů je jejich dlouhověkost a zároveň relativně krátká doba březosti. V zoologických zahradách je tedy třeba aktivně se zabývat otázkou přebytku mláďat, přičemž mnoho institucí raději volí přístup nemnožit hrochy vůbec," řekla Nováková.