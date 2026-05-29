V ostravské zoo se podařilo rozmnožit vzácného kočkodana Hamlynová

Ostravská zoo poprvé odchovala vzácného kočkodana Hamlynova. Zahrada má tyto africké opice necelé tři roky, žijí v zázemí mimo návštěvnické expozice. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková. Ostravské mládě je za poslední rok jediným narozeným kočkodanem Hamlynovým ve všech deseti zahradách na světě, které jsou do záchranného programu zapojené.
Kočkodan Hamlynův žije v přírodě na velmi malém území v Kongu, počty zvířat v divoké populaci nejsou přesně známy. "Prozatím nejsou bezprostředně ohroženi vyhubením. Přesto věnují zoologické zahrady velkou pozornost ochraně v lidské péči. Právě proto, že nejsou známy počty zvířat v přírodě a také proto, že žijí na velmi malé ploše a nikde jinde se nevyskytují," uvedla Nováková.
Počty těchto kočkodanů jsou velmi nízké i v zoologických zahradách. "Celkem v nich žije sotva 26 jedinců a množí se jen zcela výjimečně v několika zahradách," řekla mluvčí.
Ostravská zoo před třemi lety získala samici z francouzské Zoo La Palmyre a samce ze Zoo Lipsko. "Umístěni byli v zázemí mimo zraky návštěvníků, kde jim byly vytvořeny klidné podmínky odpovídající jejich plaché povaze. Jejich soužití bylo od začátku harmonické, přesto jsme se prvního mláděte dočkali až po dva a půl roce. Důvodem mohl být relativně nízký věk obou jedinců, především samice, v době příjezdu," řekla zooložka Pavla Slavíčková.
"Nijak jsme do odchovu nezasahovali, vše jsme pozorovali zpovzdálí, abychom samici nerušili. Přes její nervozitu a nezkušenost si ale prvorodička vedla od začátku velmi dobře a o svého potomka vzorně pečuje," doplnila Slavíčková.
Kočkodan Hamlynův žije v horských a bambusových porostech Demokratické republiky Kongo, na území ohraničeném horami a dalšími přírodními hranicemi. Jediný další výskyt je potvrzen v parku Nyungwe ve Rwandě. V mezinárodním seznamu ohrožených druhů je veden v kategorii zranitelný. Kočkodan se živí bambusem, listy, plody a semeny. Samec je výrazně větší než samice, zvířata žijí v malých skupinách. Díky tmavému zbarvení srsti jsou pro predátory téměř neviditelní.
Kromě tohoto kočkodana chová ostravská zoo také ohroženého kočkodana Dianina. Jeho chovu se věnuje přes 50 let a zvíře se v ní úspěšně rozmnožuje. Návštěvníci mohou 11člennou skupinu vidět v Pavilonu evoluce. Další jedinci žijí v chovatelském zázemí. Celkem v Ostravě žije 15 kočkodanů Dianiných, což je nejvyšší počet v evropských zoologických zahradách.