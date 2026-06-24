V ostravském Gongu začala výstava Letní salón 2 s Warholem i Chagallem

V ostravské Galerii Gong v Dolních Vítkovicích je ode dneška pro veřejnost přístupná výstava Letní salón 2 aneb Pro každého něco. Představuje díla významných osobností českého i světového výtvarného umění jako například Andyho Warhola či Marca Chagalla. Expozice nabídne návštěvníkům setkání různých uměleckých přístupů napříč generacemi, směry i kulturními kontexty a bude přístupná do 28. srpna. ČTK to řekla mluvčí Dolních Vítkovic Eva Kijonková.
"Výstava navazuje na tradici salonních přehlídek známých od 19. století. Vedle sebe staví geometrickou abstrakci, op art, pop art, poetickou imaginaci, konceptuální experiment i současnou figurativní tvorbu. Umožňuje tak objevovat nečekané souvislosti mezi různými výtvarnými směry," uvedla mluvčí.
Mezi vystavenými autory jsou světově proslulí Andy Warhol, Marc Chagall, Victor Vasarely a Max Bill. Českou scénu zastupují například Zdeněk Sýkora, Václav Boštík, Bohuslav Reynek, Vladimír Boudník, Jiří Kolář a Milan Knížák. Současnou generaci reprezentují Ivana Štenclová, Antonín Střížek a Lubomír Typlt. Zvláštní pozornost podle galerie poutá portrét Ferdinanda Porscheho od Ivany Štenclové, který patří k dominantním dílům výstavy.
"Každý návštěvník si tu najde nějaký příběh, srovnání, kontrast nebo překvapivý okamžik. Čili je to výstava nejen pro znalce umění, ale i pro ty, kteří do galerie vstupují poprvé, náhodou nebo ze zvědavosti," uvedl kurátor výstavy Jan Světlík.
Podle galerie není Letní salón 2 pouze přehlídkou významných jmen, ale také ukázkou různých způsobů, jak přemýšlet o člověku, společnosti, prostoru či spiritualitě. Návštěvníci mohou sledovat dialog mezi geometrickými strukturami, imaginací, konceptuálním myšlením i expresivní současnou malbou.