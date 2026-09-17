V parku Boženy Němcové v Karviné začne v říjnu proměna areálu Lodiček. Práce za 46,5 milionu korun by měly skončit příští rok v květnu. Na pátek je naplánované rozloučení se současnou podobou areálu, který funguje 15 let. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Od začátku přestavby bude celý ostrov s areálem Lodiček pro veřejnost úplně uzavřený. Prosíme proto návštěvníky, aby s tím počítali. Park Boženy Němcové bude dál přístupný, na ostrov a do areálu Lodiček se ale po dobu stavby nedostanou," řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Maierová.
Při přestavbě se počítá se vznikem zastřešeného objektu pro kulturní a společenské akce. Přibude nové provozní a gastronomické zázemí, zvýší se počet sociálních zařízení a úpravy se dočká i dětské a workoutové hřiště.
"Lodičky mají v Karviné své pevné místo a za poslední roky se z nich stal prostor, kam lidé chodí za kulturou, zábavou i obyčejným posezením. Teď jednu etapu uzavíráme, ale rozhodně to není konec Lodiček. Naopak. Chceme jim dát zázemí, které bude odpovídat tomu, jak moc jsou dnes využívané. Jsem přesvědčen, že nová podoba přinese větší komfort pro všechny a že se sem lidé po dokončení prací rádi vrátí," uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
Nákladní auta a další stavební technika budou do areálu zajíždět po veřejně přístupné cestě v parku Boženy Němcové z ulic Karola Sliwky a Lázeňské. Návštěvníci by proto měli být v této části parku během stavby obezřetní a věnovat zvýšenou pozornost pohybu vozidel, uvedla mluvčí.
V pátek od 16:00 se v místě chystá akce Závěrečná, návštěvníci tak areál mohou navštívit ještě před plánovanou proměnou. Součástí akce budou hudební vystoupení a zájemci se budou moci prostřednictvím vizualizací seznámit s budoucí podobou Lodiček.