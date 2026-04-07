V Paskově hořela stodola, škoda milion korun, zranil se jeden hasič

Škodu milion korun způsobil v noci na dnešek požár stodoly v Paskově na Frýdecko-Místecku. Hasiči z okolních budov evakuovali pět lidí. Požár se na ně ale nakonec nerozšířil. Při zásahu se zranil jeden z hasičů. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Zděná stodola začala hořet v pondělí před 23:00. Na místě zasahovaly čtyři jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů. Plameny zasáhly celou budovu a způsobily i propadnutí střechy. "Uvnitř byly dvě tlakové lahve, které hasiči museli ochlazovat a následně bezpečně vynést ven," řekla Langerová.
Ze dvou objektů v sousedství budovy zasažené požárem hasiči preventivně evakuovali pět lidí a jednoho psa. "Při zásahu se zranil člen jednotky sboru dobrovolných hasičů z Paskova. Hasič byl ošetřen v nemocnici. Příčina vzniku požáru je v současnosti předmětem šetření," uvedla mluvčí.