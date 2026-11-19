Setkání s oceněnými umělkyněmi, tvůrčí workshopy, autorské čtení i komentované prohlídky nabídnou Dny Ceny Jindřicha Chalupeckého, které se uskuteční 27. a 28. listopadu v ostravské městské galerii PLATO. Návštěvníci budou mít příležitost osobně poznat letošní laureátky Yuliyu Bokhanovou, Terezu Kalousovou a členky Kolektivu Prádelna a seznámit se s jejich tvorbou. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Dita Eibenová.
"Hlavní část programu připadá na sobotu 28. listopadu. Členky Kolektivu Prádelna povedou společně workshop suché batiky, při němž si účastníci budou moci upravit vlastní oblečení. Program je určen dospělým i dětem," uvedla s tím, že Kolektiv Prádelna se ve své tvorbě věnuje tématu bezdomovectví a upozorňuje na stereotypy a předsudky vůči lidem bez domova.
Vizuální umělkyně a architektka Tereza Kalousová představí výběr ze své audiovizuální tvorby a projekci doprovodí osobním komentářem. Běloruská umělkyně Yuliya Bokhanová připravila panelovou diskusi o současném umění v Bělorusku a sousedních regionech. Společně s pozvanými odbornicemi se zaměří také na to, jak umění reaguje na aktuální geopolitickou situaci.
"Součástí sobotního programu bude rovněž komentovaná prohlídka výstavy za účasti laureátek. Začne v 17:00 a návštěvníkům nabídne možnost poznat vystavená díla přímo prostřednictvím jejich autorek," doplnila s tím, že páteční program zahájí komentovaná prohlídka společné výstavy laureátek. Prohlídku povedou kurátorky Veronika Čechová a Tereza Jindrová v anglickém jazyce.
Akce se koná souběžně se zasedáním mezinárodní poroty, která během pátku a soboty vybere tři oceněné pro 38. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2027. Veřejný program tak nabídne příležitost poznat současné laureátky v době, kdy porota rozhoduje o jejich nástupcích.
Výstava laureátských prací Yuliye Bokhanové, Terezy Kalousové a Kolektivu Prádelna je v Plato přístupná do 28. února příštího roku.
Cena Jindřicha Chalupeckého nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa. Vznikla v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Je určena etablujícím se umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím v Česku. Výstavy oceněných umělců a umělkyň se uskutečňují střídavě v Národní galerii Praha, Moravské galerii v Brně a PLATO Ostrava.