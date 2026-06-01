V Polance nad Odrou otevřeli nové dětské hřiště a park za deset milionů korun

V ostravském městském obvodu Polanka nad Odrou se dnes otevřelo nové dětské hřiště a park. Úpravy veřejného prostranství stály více než deset milionů korun. ČTK to řekla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.
"Podobu nového hřiště ovlivnila svažitost terénu, která byla využita ve prospěch dětských her. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině," uvedla mluvčí.
Proměna území podle návrhu architektek a krajinářek Magdy Cigánkové Fialové a Petry Lindovské začala loni podzim. Starosta obvodu Pavel Bochnia (SNK Polanka nad Odrou) uvedl, že důležitá byla hlavně bezpečnost hřiště, které je oplocené tak, aby děti nemohly vběhnou na přilehlé komunikace.
"Barevné ladění hřiště je voleno v teplých odstínech, od žluté po červenou, aby děti motivovala. Výrazné barvy jsou pak vyváženy přírodními tóny dřeva, zelení výsadeb a tlumenými šedými odstíny povrchů i mobiliáře. Herní prvky podporují fyzickou aktivitu, tvořivost i koordinaci dětí,“ řekl Bochnia.
Svažitý terén autorky návrhu využily a do herního prostoru zakomponovaly terénní vlny, mírné svahy a vyvýšeniny. "V revitalizovaném prostoru se střídají otevřené plochy pro volný pohyb s kompaktnějšími, částečně uzavřenými zónami pro konkrétní aktivity. Vedle klasických prvků, typicky prolézaček, skluzavky a houpačky, byly navrženy lanové a balanční konstrukce a zóny pro kreativní hraní," řekla Cigánková Fialová.
Součástí úprav byla i revitalizace zeleně. Na místě zůstaly zachovány vzrostlé dřeviny, lipová alej byla částečně prosvětlena, ošetřena a doplněna o chybějící stromy. "Vysazeno bylo množství nových rostlin, v území přibyly zajímavé druhy stromů, kvetoucích keřů i trvalek. Přibylo tak 27 stromů, 240 metrů čtverečních trvalkových záhonů a 535 metrů čtverečních keřových záhonů. Kombinace stálezelených a kvetoucích druhů nově vysázených keřů přinese celoroční efekt. Před vstupem do sportovní haly doplnila smíšené záhony řada sakur, jejichž krásu budou obdivovat lidé zejména na jaře,“ doplnil náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).