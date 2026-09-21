V Porubě končí první etapa proměny Zámeckého parku za zhruba 40 milionů korun

Ostravský městský obvod Poruba dokončuje první etapu proměny Zámeckého parku. Nejstarší porubský park je nyní lépe přístupný a v listopadu je plánováno ještě dokončení altánu. Náklady na první etapu úprav byly téměř 40 milionů korun, většinu pomohla uhradit evropská dotace. Novinářům to dnes sdělil mluvčí radnice Martin Otipka.
Samotné revitalizaci parku předcházela v minulých letech řada přípravných prací. V roce 2019 obvod nechal zahloubit horkovod, podařilo se také odstranit objekty autoservisu a sběrny v okolí zámku. Loni se rekonstruovala část náhonu a přípojka horkovodu.
V první etapě dělníci opravili v parku zhruba 1200 metrů chodníků. Poprvé v obvodu využili speciální drenážní beton. Jde o propustný materiál, který umožňuje vsakování vody. Rekonstrukce se dočkala i tři přístupová schodiště a novou podobu dostalo malé travnaté hřiště, které není jako v minulosti oplocené a nabízí i možnost posezení.
"Důraz jsme kladli i na estetickou stránku místa, proto jsme v této lokalitě vysadili nové stromy a keře, upravili veřejné osvětlení a obměnili mobiliář. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule,“ uvedla místostarostka pro investice Petra Brodová (ANO)
V parku se ještě dokončuje altán s půdorysem o výměře 80 metrů čtverečních, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. K výrobě jeho segmentů je využívána metoda 3D tisku. Obvod počítá s tím, že v něm bude pořádat hudební i divadelní vystoupení, konat se tam mohou také svatební obřady. Altán bude hotový v listopadu.
"Zámecký park je nejstarším parkem v Porubě a je to jedno z nejzajímavějších míst na území obvodu. Nejenom pro svou historickou hodnotu a sousedství se zámkem, ale také potenciálem stát se další relaxační zónou obvodu," řekl Otipka.
Poruba chce do budoucna proměnit nejenom park, ale i jeho okolí. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti obvod celý projekt rozdělil do několika etap. "Intenzivně hledáme externí financování pro další etapy, které bychom chtěli začít co nejdříve,“ řekla starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO).