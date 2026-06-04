V Porubě začala proměna dvoru v ulici Zdeňka Štěpánka

V ostravském městském obvodu Poruba začala proměna dvoru v ulici Zdeňka Štěpánka. Vzniká podle vítězného návrhu osmého ročníku participativního rozpočtu Naše Poruba!!!. Od podobných akcí v jiných městech se porubský participativní rozpočet liší tím, že se nezaměřuje na dílčí změny veřejného prostoru, ale lidé podávají návrhy na revitalizace celých dvorů, na které mohou získat až pět milionů korun. Novinářům to sdělil mluvčí radnice Martin Otipka.
V posledním ročníku zvítězil projekt nazvaný Hravý odpočinek na osmáku. "Cílem návrhu je proměnit prostor tak, aby lépe sloužil místním obyvatelům všech věkových kategorií, podporoval komunitní život a nabízel příjemné prostředí k odpočinku i setkávání," řekl Otipka.
Návrh počítá s komplexní úpravou celé lokality. Dětské hřiště doplní nové herní prvky, vymění se lavičky i další mobiliář. "Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a gril. Malé náměstí, které je centrem místa, bude přistíněno pomocí konstrukce pro popínavé rostliny,“ řekla místostarostka pro investice Petra Brodová (ANO).
Při proměně území se počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka. Dělníci opraví betonové květináče a popraskaný betonový povrch na náměstí bude nahrazen za vodopropustný povrch.
"Je chvályhodné, že lidem záleží na tom, v jakém prostředí budou žít a vychovávat své děti. Hravý odpočinek na osmáku je přesně tím projektem, který vzešel z návrhu občana našeho obvodu. Takové iniciativy podporujeme a věříme, že zvelebený prostor přinese hodně radosti všem, kdo se jej rozhodnou využít," řekla starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO). Úpravy by měly být dokončeny v létě.
Participativní rozpočet funguje v Porubě od roku 2016. Od pátého ročníku v roce 2020 se místo dílčích proměn zaměřuje na rekonstrukce celých dvorů. Z návrhů vybere odborná porota tři finálové projekty, které architekti ve spolupráci s navrhovateli dopracují. Z hlasování vyjde vítěz, který získá až pět milionů korun. Provedení úprav pak zajišťuje městský obvod.
V posledních letech se díky participativnímu rozpočtu podařilo upravit vnitroblok ulice Plk. Rajmunda Prchaly, na křižovatce ulic Martinovská a Průběžná přibylo dopravní hřiště a pumptrack pro děti v loňském roce vylepšil dvůr u základní a mateřské školy Jana Šoupala.