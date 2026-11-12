Společnost Clementas otevřela v Příboře domov se zvláštním režimem s 96 místy

Společnost Clementas otevřela v Příboře na Novojičínsku domov se zvláštním režimem, v němž je 96 míst pro lidi, kteří potřebují každodenní podporu, odbornou péči a bezpečné prostředí přizpůsobené jejich potřebám. Vybudování domova stálo stovky milionů korun. ČTK to dnes řekl PR manažer Domovů Clementas Pavel Pechoušek.
Otevření nového domova podle něj pomůže rozšířit nabídku služby, o níž zájem v kraji výrazně převyšuje kapacitu. Například tehdejší náměstek ostravského primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) letos odhadoval, že na přijetí do domova žadatelé čekají v průměru půl roku až rok.
Domov se zvláštním režimem s kapacitou 30 míst se letos otevřel například ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. Ostrava připravuje v obvodu Mariánské Hory a Hulváky vybudování domova pro seniory, kde 40 ze 100 lůžek má být v části se zvláštním režimem. Také v domově pro seniory, který chystá Bohumín na Karvinsku, bude jeden ze dvou pavilonů fungovat jako domov se zvláštním režimem.
Společnost Clementas provozuje také domovy v Kolíně, Mlékovicích na Kolínsku, Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku, Hředlích na Berounsku a Vizovicích na Zlínsku. Jsou určeny pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, chronicky nemocné nebo pro klienty s omezenou pohyblivostí.
V Příboře mají klienti k dispozici jedno- a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, společenské prostory, rehabilitační místnost, kadeřnictví či terapeutickou zahradu. "Samozřejmostí je plná bezbariérovost, dostatek denního světla a promyšlené uspořádání interiéru, které usnadňuje orientaci a podporuje pocit jistoty," uvedl Pechoušek. Stejně jako v ostatních domovech tam chce Clementas poskytovat klientům širokou škálu aktivizačních činností - od hudebních a výtvarných aktivit přes čtení, vaření a pečení až po trénink paměti a nejrůznější pohybové aktivity.