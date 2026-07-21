V revitalizovaném lesoparku Dubina v Karviné se pracuje na úpravách vodního toku

V Karviná pokračuje revitalizace lesoparku Dubina za 12,5 milionu korun. Práce se nyní soustředí na úpravu vodního toku, které by měly zpomalit odtok vody. Proměna lesoparku má přispět k lepšímu zadržování vody v území i oživení zeleně tak, aby park nabídl lidem příjemnější prostředí pro odpočinek i aktivní trávení volného času. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Pracovníci zhotovitelské firmy už dokončili nezbytné kácení dřevin a odstranili křoviny. Obnovili dvě tůně, vybudovali tři retenční valy a původní přístupový chodník do lesoparku dostal nový asfaltový povrch včetně podkladních vrstev,“ uvedla vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.
Nyní se firma zaměřuje na úpravu toku. Jeho původní přímá trasa se upravuje do přirozeně meandrujícího koryta. "Těmito úpravami zpomalíme odtok vody a podpoříme její delší retenci v území. Současně připravujeme také části lávek a mobiliáře, které budeme postupně osazovat v dalších etapách. Finální povrch mlatových chodníků přijde na řadu až v závěru stavby, aby se během navazujících prací nepoškodil,“ řekl Lukáš Křižánek, který má práce v lesoparku na starosti.
Podle něj už vznikající vodní biotop začíná plnit svou ekologickou funkci. V nově vytvořené průtočné tůni už se usídlila kachna divoká s mláďaty. "I v dalších měsících bude v Dubině pokračovat úprava vodního toku. Počítá se také s vybudováním dvou mokřadů a dalšího retenčního valu. Obnovou projdou čtyři stávající lávky, jednu čeká celková oprava a přibude také jedna nová lávka pro pěší," řekla mluvčí. Bourání stávajícího a výstavba nového mostu je naplánována na srpen a září.
Součástí proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychle, klády nebo lanovou lávku. Na podzim se počítá také s novou výsadbou. V lesoparku přibude 76 stromů, převážně domácích druhů, z toho 70 listnatých a šest ovocných dřevin. Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace, která může pokrýt až 85 procent nákladů.