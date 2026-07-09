V rybníku Tvrdkov na Bruntálsku přibylo sinic, koupání může způsobit potíže

V rybníku Tvrdkov na Bruntálsku je zhoršená kvalita vody. Laboratorní analýzy v ní potvrdily větší množství sinic. Hygienici proto rybník hodnotí oranžovým symbolem, tedy jako místo s mírně zvýšenou pravděpodobností zdravotních obtíží při koupání. ČTK to dnes sdělil mluvčí hygieniků Aleš Kotrla.
"U citlivějších osob se mohou po koupání objevit zdravotní komplikace, proto se doporučuje po pobytu ve vodě osprchovat pitnou vodou," řekl Kotrla. Hygienici v tomto týdnu odebírali vzorky vody z nádrží na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku. "V ostatních sledovaných vodních nádržích nedošlo k významným změnám a jsou vhodné ke koupání bez zdravotních rizik," doplnil mluvčí.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou na webu www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.