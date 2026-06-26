V Rýmařově na Bruntálsku dnes padl jednašedesátiletý teplotní rekord

V Rýmařově na Bruntálsku padl jednašedesátiletý teplotní rekord. Tamní stanice dnes naměřila 31,4 stupně Celsia, v roce 1965 tam bylo 30,2 stupně. ČTK to řekl pracovník ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Tomáš Ostrožilík. Celkem dnes rekordy v Moravskoslezském kraji padly na čtyřech stanicích z 20, které měří více než 20 let. Na Pradědu byl rekord vyrovnán.
Teplotní maxima platná pro dnešní den byla překonána například v Ostravě-Porubě, kde dnes teploměry naměřily 33,7 stupně Celsia. V roce 2019 to bylo o 0,2 stupně méně. O desetinu stupně byl překonán rekord v Mošnově na Novojičínsku. Dnes tam bylo 33,5 stupně Celsia, před sedmi lety 33,4 stupně Celsia. Na nejvyšší hoře Jeseníků dnes meteorologové zaznamenali vyrovnání rekordu z roku 1965, kdy tam naměřili 22,7 stupně Celsia, stejně jako dnes.
"Nejtepleji dnes bylo v Karviné, kde teploměry ukazovaly 33,8 stupně Celsia. Tam ale teplotní maximum platné pro dnešní den nebylo překonáno. V roce 2019 tamní stanice zaznamenala 34,5 stupně Celsia," řekl Ostrožilík.