Do druhého kola senátních voleb v obvodu Karviná postoupila Lenka Brzyszkowská (ANO). Za týden se utká s Petrem Kazíkem (OK). Brzyszkowská získala 33,62 procenta hlasů, druhý Kazík má 14,31 procenta hlasů. Dosavadní senátor Ondřej Feber (ANO) letos nekandidoval. Voleb se zúčastnilo 29,51 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů. Vyplývá to z výsledků senátních voleb na www.volby.cz.
"V první řadě bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří mi dali svůj hlas. Jedeme prostě dál a je potřeba oslovit voliče, protože jak je známo, tak druhé kolo bývá volební účast velmi nízká. Budu se snažit maximálně oslovit voliče, aby přišli k volbám, že je to hodně důležité mít místo v Senátu. Udělám pro to maximum, abych byla úspěšná i v druhém kole," řekla ČTK Brzyszkowská.
Kazík kandiduje za hnutí Iva Vondráka, který byl v minulosti moravskoslezským hejtmanem za ANO. Byl ale dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a nakonec ho opustil a rezignoval i na funkci hejtmana. "Osobnosti pro kraj (OK) hledaly nějakou osobnost a v Karviné jsem známý díky (sboru) Permoník. Mám za sebou nepolitickou kariéru. Ta zkušenost je velmi pestrá a bohatá. Chtěl jsem, aby to lidé věděli, že ty mé schopnosti snad budou pro vykonávání senátorské funkce dostatečné a jak je vidět, tak to vyhodnotili pozitivně," řekl Kazík.
Očekává, že by mohl získat podporu od dalších dvou kandidátů, kteří se do druhého kola neprobojovali. "Přislíbili jsme si během kampaně, že se následně ve druhém kole podpoříme. Hlasů jsme získali obrovské množství, takže pokud se voliči paní doktorky Szyji a pana doktora Polácha přidají k mým voličům, tak by nějaká šance na slušný výsledek mohla být," uvedl Kazík.
Na třetím místě skončila Mariam Szyja (Piráti) s 14,1 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Aleš Polách (ODS) se 13,92 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Pavel Staněk (SPD), volilo ho 12,43 procenta lidí. Šestý je Roman Galia (SOCDEM) s 9,1 procenta. Sedmý Karel Světnička (JaSaN) dostal 2,48 procenta hlasů.
V roce 2020 zvítězil Ondřej Feber (ANO). Ve druhém kole získal 50,62 procenta hlasů. Druhý skončil Radek Sušil (ČSSD). Voleb se zúčastnilo 13 kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Lenka Brzyszkowská (ANO) 33,62 8009
Petr Kazík (OK) 14,31 3411
Mariam Szyja (Piráti) 14,1 3361
Aleš Polách (ODS) 13,92 3316
Pavel Staněk (SPD) 12,43 2961
Roman Galia (SOCDEM) 9,1 2170
Karel Světnička (JaSaN) 2,48 593
zdroj: www.volby.cz