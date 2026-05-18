V Třebovicích se otevřela opravená tělocvična, bude sloužit sportu i kultuře

V ostravském obvodu Třebovice se dnes po několikaleté rekonstrukci otevřela tělocvična, kterou využívá Orel jednota Ostrava-Třebovice. Objekt z roku 1947 musel být v roce 2022 uzavřen kvůli havarijnímu stavu střechy a o dva roky později ho navíc poškodily povodně. Náklady na opravu byly zhruba 5,7 milionu korun a finančně ji podpořilo město. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Od roku 2024 se postupně opravovala střecha a také interiér objektu. Nejprve dělníci odstranili poškozenou střechu a vyměnili nosné prvky. Objekt se provizorně zakryl a následně byla položena nová krytina a opraven komín. Současně se pracovalo v interiéru. Tělocvična má nový strop, elektroinstalaci i osvětlení. Obnoveny byly také podlahy včetně výměny poškozených parket.
"Podpora sportovní infrastruktury v Ostravě není jen o velkých arénách a vrcholových akcích, ale i o menších projektech, které mají přímý dopad na každodenní život lidí v jednotlivých městských částech. Tělocvična v Třebovicích je skvělým příkladem toho, jak může smysluplná a cílená investice znovu otevřít důležitý prostor pro komunitu a obnovit podmínky pro sportování dětí i veřejnosti," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Zrekonstruovaná tělocvična poskytne zázemí pro řadu sportovních aktivit. Využít ji bude možné pro fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobic, pilates či cvičení dětí. Zároveň bude sloužit také jako prostor pro pořádání kulturních akcí a komunitní aktivity.
Primátor připomněl, že město v minulosti nechalo v obvodu vybudovat i novou sportovní halu v blízkosti Třebovického parku. Stavba za více než 81 milionů korun se otevřela před třemi lety a využívají ji nejen sportovní kluby, ale i veřejnost.
Na modernizaci tělocvičny město dalo 2,9 milionu korun, přispěl na ni například i kraj nebo městský obvod. "Naše Orlovna bude, jak doufáme, i nadále místem, kde se budou setkávat nejen současné, ale i budoucí generace při sportu, kulturních akcích či hraní ochotnického divadla, které má u nás již dlouholetou tradici," řekl starosta Orla Jednoty Ostrava-Třebovice Peter Galvas.