Festival svobody, který se 20. a 21. listopadu uskuteční v Knihovně Třinec, bude letos hledat odpovědi na otázky, jak poznat, co je skutečnost a co manipulace. Letošní ročník s podtitulem Na vlastní oči nabídne setkání s dokumentaristou Janem Látalem, novináři Františkem Trojanem a Julií Kaletovou, biologem Pavlem Drozdem a dokumentaristou Jiřím Paszem. ČTK to dnes řekla za pořadatele Adéla Majerová.
"Festival svobody je především oslavou demokracie a připomínkou výročí roku 1989. Od svého začátku má slavnostní charakter. Svoboda zůstává jednou z nejvyšších hodnot. V Třinci festival vnímáme také jako setkávání lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty, chtějí o nich mluvit, a společně si připomenout, že svobodu má smysl chránit i slavit," uvedla ředitelka třinecké knihovny Martina Wolna.
Program zahájí 20. listopadu v 19:00 dokumentarista a režisér Jan Látal, zakladatel projektu CzeXperiment. "Prostřednictvím sociálních experimentů zkoumá českou společnost, její předsudky, paradoxy a schopnost kriticky uvažovat. Ve svých projektech například zjišťuje, jak lidé reagují na politické kampaně založené na pravdě či lži nebo jak se zachovají v neobvyklých situacích, které konfrontují jejich postoje a přesvědčení," uvedla Majerová.
Sobotní program pak podle ní začne ve 14:00 a nabídne komornější formát setkání. Čtyři hosté z různých oborů budou mít v knihovně vlastní prostor pro rozhovory s menšími skupinami návštěvníků. Ti budou moci mezi jednotlivými stanovišti přecházet a diskutovat s osobnostmi, které se na otázky současného světa dívají z různých perspektiv.
"Mezi hosty bude novinář František Trojan, redaktor týdeníku Respekt zaměřující se především na českou politiku. Další pohled na informační prostředí nabídne novinářka a lingvistka Julie Kaletová, která se věnuje manipulacím, dezinformacím, ruské propagandě i vlivu jazyka na lidské vnímání reality," uvedla Majerová.
Vědeckou perspektivu přinese evoluční ekolog a biolog z Ostravské univerzity Pavel Drozd. Jeho výzkumná práce ho zavedla od lužních lesů až do tropických pralesů Papuy-Nového Guineje. Příběhy lidí a míst, které často zůstávají mimo pozornost médií, představí fotograf, dokumentarista, novinář a humanitární pracovník Jiří Pasz. Zkušenosti čerpá mimo jiné z humanitárních a rozvojových projektů v Nepálu, Barmě, Středoafrické republice a na Blízkém východě.
"Letošní téma Na vlastní oči propojuje oba festivalové dny. Pořadatelé chtějí otevřít debatu o tom, jak se lidé orientují v současném informačním prostředí, jak ověřují zprávy a jak rozpoznávají manipulaci. Festival tak navazuje na odkaz 17. listopadu a hodnoty svobody a demokracie propojuje s aktuálními společenskými otázkami," doplnila Majerová.