V Třinci se po rekonstrukci za 124 milionů korun otevřelo kino Kosmos

V Třinci na Frýdecko-Místecku se dnes po rekonstrukci otevřelo městské kino Kosmos. Modernizace, která byla největší investiční akcí města za poslední desetiletí, stála téměř 124 milionů korun. Součástí projektu byla také obnova atypické lanové střechy kina. Novinářům to sdělila Petra Martynková z třineckého magistrátu.
"Kino Kosmos patří k ojedinělým ukázkám československé modernistické architektury. V době zprovoznění v roce 1968 šlo o nejmodernější kino v Česku. Rekonstrukce mu vrátila jeho původní tvář a zároveň ho vybavila špičkovými technologiemi 21. století," řekla Martynková.
Součástí celkové modernizace kina byla obnova střechy zavěšené na 78 ocelových lanech. Právě oprava střechy byla technicky nejnáročnější částí rekonstrukce. Zpočátku se městu ani nedařilo najít projektanty, kteří by se do ní pustili.
"K rekonstrukci kina Kosmos jsme přistoupili s odvahou i pokorou. S odvahou, protože jsme původní záměr opravit pouze havarijní střechu nahradili vizí kompletní modernizace, která kinu vrací jeho původní tvář a zároveň ho připravuje na dalších 50 let služby městu. A s pokorou k dílu architektů, kteří v šedesátých letech navrhli stavbu tak odvážnou, že dobový tisk psal, že takové kino nemá ani Praha," řekla primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec).
Kromě opravené střechy je kino zateplené a má nové opláštění budovy. Nechybí ani vzduchotechnika s rekuperací, rekonstruovaná akustika kinosálu či upravená promítací technika. "Starý digitální projektor nahradil moderní, který divákům přináší brilantní obraz a kinu finanční úsporu provozu. Dokonalý vizuální zážitek doplňuje prostorový zvukový systém. Díky síti 48 nových reproduktorů a precizně vyladěné akustice sálu se kino Kosmos řadí mezi technologickou špičku českých jednosálových kin," řekla Martynková. Dodala, že po rekonstrukci by budova měla mít i úspornější provoz.
Kromě kina nechalo město upravit i prostor před budovou. Nově vzniklé prostranství bude možné využívat k pořádání kulturních a společenských akcí. Oprava městského kina trvala jeden a půl roku, město ji zaplatilo z vlastního rozpočtu.