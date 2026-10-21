V Třinci se vytvořily dva bloky, o koalici mohou rozhodnout Osobnosti pro Třinec

Autor: ČTK
  17:44aktualizováno  17:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Povolební vyjednávání v Třinci na Frýdecko-Místecku stále nevedla ke vzniku koalice, po dvojbloku Nezávislých Třinec s hnutím ANO tam ale vznikl také trojblok vítěze voleb Volte Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec. V zastupitelstvu, které má 27 členů, má první seskupení 11 a druhé 12 mandátů. Zbývají ještě Osobnosti pro Třinec, které tak situaci mohou rozhodnout. Vyplývá to z dnešního vyjádření lídrů politických subjektů.

Sdružení Volte Třinec má v zastupitelstvu osm křesel. Druzí skončili ve volbách Nezávislí Třinec se šesti mandáty a třetí ANO bude mít pět zastupitelů. Osobnosti pro Třinec mají čtyři křesla, po dvou zastupitelích budou mít pátá KDU-ČSL a šesté Společně pro Třinec.

"Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci, to znamená, sestavuje se koalice Volte Třinec, Společně pro Třinec a KDU-ČSL. A hledáme podporu ostatních subjektů v rámci zastupitelstva," řekl ČTK lídr sdružení Volte Třinec Marian Plucnar. Dodal, že vzhledem k podle něj ultimativním požadavkům, které padly minulý týden, to zatím nevypadá na spolupráci s ANO a s Nezávislými.

"Spojuje nás společný cíl: zajistit Třinci stabilní, odpovědné a moderní vedení, které staví na prvním místě zájmy a potřeby svých obyvatel. Naše partnerství stavíme na otevřeném dialogu, vzájemném respektu a chuti pracovat pro město. Chceme navázat na vše dobré, co v Třinci funguje, dokončit rozjeté projekty a zároveň přinést čerstvé nápady i novou energii pro jeho další rozvoj," uvedli v prohlášení zástupci Volte Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec.

Lídr Nezávislých Třinec Ivan Frőmmer řekl, že si bude chtít co nejdříve ujasnit situaci s ostatními stranami. "Té trojkoalici do 14 zastupitelů dva chybí a s námi zatím nejednají, takže předpokládám, že buď mají přislíbenou podporu od Osobností pro Třinec, nebo jednají o koalici s nimi, protože zatím mezi námi jednání neprobíhají," řekl Frőmmer.

Varianta, že by s Osobnostmi šel do koalice dvojblok Nezávislých a ANO, podle něj asi není na stole. "Spíš nás zajímá, jak to vidí ta trojkoalice, jestli by měli zájem jít do širší koalice, nebo jestli chtějí vládnout na tom původním předvolebním formátu, pouze s tím, že oni se přidají k bývalé koalici. To je momentálně věc, kterou si budu chtít vyjasnit," řekl Frőmmer.

Adam Kurzok, který vede vyjednávání za Osobnosti pro Třinec, řekl, že si s ostatními vyměnili stanoviska. "Samozřejmě ty dva bloky vnímáme. Nebudeme zastírat, že máme blíž k tomu bloku bez Nezávislých. Takže nějaká vyjednávání se vedou a bavíme se o tom, na základě čeho chtějí získat důvěru v zastupitelstvu pro svou vládu," řekl Kurzok.

Třiatřicetitisícové slezské město léta vedli zástupci Osobností pro Třinec v čele s dlouholetou starostkou a později primátorkou Věrou Palkovskou. Dosavadní koalici tvořily Osobnosti, KDU-ČSL a Společně pro Třinec. Palkovská už ale letos nekandidovala a lídryně Osobností, její dcera a městská radní Lucie Fremrová, se do zastupitelstva nedostala.

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