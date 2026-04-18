V Třinci srazil vlak člověka, provoz na koridoru na Slovensko je zastavený

V Třinci na Frýdecko-Místecku srazil večer vlak člověka. Provoz na hlavním železničním koridoru z Česka na Slovensko je zastavený. ČTK to řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Bližší informace o nehodě zatím nejsou známy.
Výpadek staničního zabezpečovacího zařízení v Havířově dnes pozdě večer navíc zastavil železniční provoz v úseku Havířov - Ostrava-Bartovice. Prověřuje se podezření na krádež kabelů, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
V Třinci člověka srazil rychlík EC 145 Ostravan, který jel z Bohumína do slovenské Čadce. "Policisté jsou na místě a zjišťují okolnosti nehody," řekla Štětínská. České dráhy na webu uvedly, že je zajištěna náhradní autobusová doprava.