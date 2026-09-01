V Třinci začnou v září dvě výstavy současného umění

Dvě výstavy současného umění nabídnou na podzim galerie v Třinci na Frýdecko-Místecku. Galerie města Třince představí tvorbu maďarské umělkyně Kitti Gosztolové, která propojuje umělecký výzkum s přírodními vědami, ekologií a kulturní pamětí. Malá galerie v Knihovně Třinec uvede obrazy a ilustrace české malířky a animátorky Ester Nemjó. ČTK to dnes za organizátory řekla Adéla Majerová.
Výstavu Gosztolové Přes miliony cyklů uvede Galerie města Třince ve výstavním prostoru Kulturního domu Trisia. Vernisáž bude 16. září, výstava potrvá do 6. listopadu a vstup na ni bude zdarma.
"Gosztolová ve své tvorbě zkoumá způsoby, jakými člověk poznává, třídí a pojmenovává přírodu a jak ji současně proměňuje. Pracuje mimo jiné s archivními materiály, přírodovědnými poznatky, řemeslnými postupy a společenskými či politickými tématy. Její práce často vznikají na základě dlouhodobého výzkumu a propojují zdánlivě nesouvisející oblasti," uvedla.
Jedním z témat její tvorby jsou vědecké klasifikace přírody, invazní rostliny nebo vztah člověka k přírodnímu prostředí. "Výstava v Třinci tak otevírá otázky, jak vzniká lidská představa o přírodě a co člověk považuje za její přirozenou součást," doplnila.
V Malé galerii Knihovny Třinec začne 17. září výstava české umělkyně Ester Nemjó V břiše mého vesmíru. Potrvá do 20. listopadu. Autorka v ní představí obrazy vnitřních krajin, fantazijní motivy a ilustrace ke své knize Dóďův noční let, kterou loni vydalo nakladatelství Meander. "Když začínám pracovat, je pro mě důležité ponořit se do sebe. Do břicha," uvedla Nemjó. Břicho podle ní představuje místo vzniku tvorby i osobních vzpomínek a spojuje v sobě strach, očekávání a sílu. Výstava proto nabídne především osobní pohled na její výtvarný svět.
Nemjó je malířka, ilustrátorka, grafička, filmová animátorka a autorka knih pro děti. Vystudovala Ateliér filmové a televizní grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), část studií absolvovala v Paříži, kde se věnovala animovanému filmu.
Obě výstavy představují podle pořadatelů rozdílné přístupy k současnému výtvarnému umění. Zatímco Gosztolová prostřednictvím uměleckého výzkumu obrací pozornost k přírodě, vědě a způsobům, jakými člověk svět kolem sebe chápe, Nemjó se soustředí na osobní zkušenost, paměť a imaginaci.