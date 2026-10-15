Kopřivnici povede stejná koalice jako dosud, starostou zůstane Adam Hanus

Autor: ČTK
  12:31aktualizováno  16:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dvacetitisícové město Kopřivnice na Novojičínsku povede stejná koalice jako dosud, tedy Krásná Kopřivnice, Lidovci Kopřivnice a Sdružení nezávislých Kopřivnice (SNK). Stejně obsazené zůstanou i posty v čele radnice. ČTK to dnes řekl starosta Adam Hanus (Krásná Kopřivnice), který bude v čele radnice i nadále.

Krásná Kopřivnice vyhrála letošní komunální volby s více než 44 procenty hlasů. Zatímco hnutí ANO, které vyhrálo volby před čtyřmi lety, nyní polovinu křesel ztratilo, Krásná Kopřivnice počet svých mandátů více než zdvojnásobila. V zastupitelstvu, které má 21 členů, získala 11 míst, a mohla by tak město vést i sama.

"Už jsme domluveni a budeme pokračovat ve stejném složení koalice jako v minulém volebním období. To znamená, že jsme si přizvali stávající partnery SNK a Lidovce Kopřivnice," řekl Hanus.

Kromě starosty se nezmění ani obsazení postů místostarostů, kterými zůstanou David Monsport (SNK) a Stanislav Šimíček (KDU-ČSL). "Trošku se změní rozdělení rady, což ještě nemáme písemně v koaliční smlouvě potvrzené, ale panuje na tom dohoda. Budeme pokračovat v rozjetých věcech," řekl Hanus.

Lidovci mají čtyři mandáty a SNK tři. Celá koalice tak má v zastupitelstvu 18 z 21 křesel, o sedm více než v předchozím období. Do zastupitelstva se dostali ještě tři kandidáti ANO, které před čtyřmi lety mělo šest křesel. Krásná Kopřivnice tehdy byla s pěti mandáty druhá.

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