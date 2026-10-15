Dvacetitisícové město Kopřivnice na Novojičínsku povede stejná koalice jako dosud, tedy Krásná Kopřivnice, Lidovci Kopřivnice a Sdružení nezávislých Kopřivnice (SNK). Stejně obsazené zůstanou i posty v čele radnice. ČTK to dnes řekl starosta Adam Hanus (Krásná Kopřivnice), který bude v čele radnice i nadále.
Krásná Kopřivnice vyhrála letošní komunální volby s více než 44 procenty hlasů. Zatímco hnutí ANO, které vyhrálo volby před čtyřmi lety, nyní polovinu křesel ztratilo, Krásná Kopřivnice počet svých mandátů více než zdvojnásobila. V zastupitelstvu, které má 21 členů, získala 11 míst, a mohla by tak město vést i sama.
"Už jsme domluveni a budeme pokračovat ve stejném složení koalice jako v minulém volebním období. To znamená, že jsme si přizvali stávající partnery SNK a Lidovce Kopřivnice," řekl Hanus.
Kromě starosty se nezmění ani obsazení postů místostarostů, kterými zůstanou David Monsport (SNK) a Stanislav Šimíček (KDU-ČSL). "Trošku se změní rozdělení rady, což ještě nemáme písemně v koaliční smlouvě potvrzené, ale panuje na tom dohoda. Budeme pokračovat v rozjetých věcech," řekl Hanus.
Lidovci mají čtyři mandáty a SNK tři. Celá koalice tak má v zastupitelstvu 18 z 21 křesel, o sedm více než v předchozím období. Do zastupitelstva se dostali ještě tři kandidáti ANO, které před čtyřmi lety mělo šest křesel. Krásná Kopřivnice tehdy byla s pěti mandáty druhá.