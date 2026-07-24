V tropickém skleníku ostravské zoo kvete nejmenší leknín světa

Autor: ČTK
  8:58aktualizováno  8:58
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| foto: ČTK

V tropickém skleníku v ostravské zoologické zahradě kvete leknín trpasličí, který je nejmenším leknínem světa. Z přírody přitom téměř vymizel. Lidé si ho o víkendu mohou prohlédnout při komentované prohlídce. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Tento mimořádně vzácný druh je endemitem jihozápadní Rwandy, tedy neroste nikde jinde na Zemi. Chybělo přitom jen málo a z planety by zcela zmizel. Díky úspěšnému pěstování v botanických zahradách se jej podařilo zachránit a před několika lety byl dokonce znovu objeven na dvou lokalitách ve volné přírodě," řekla Nováková.

Leknín trpasličí objevil v roce 1987 německý botanik Eberhard Fischer ve Rwandě, rostl kolem okrajů horkého pramene. "Sotva 20 let po svém objevení, v roce 2008, ale tato rostlina ze své původní lokality vymizela. Důvodem bylo nadměrné využívání vápence vysráženého horkým pramenem a také využívání pramenné vody pro zavlažování zemědělských ploch. Půda vyschla a vypadalo to, že v oblasti všechny rostliny vymizely," řekla mluvčí.

Dodala, že kdyby Fischer nenasbíral vzorky vzácného leknínu, rostlina by jako druh definitivně zmizela z planety. "Přeživší exempláře žily dál v kurátorských sbírkách, nejprve v Bonnské botanické zahradě v Německu a poté v Kew Gardens v Anglii," doplnila mluvčí. V roce 2023 se ale botanikům podařilo objevit odlehlý termální pramen ve Rwandě, kde našli i významnou populaci leknínu trpasličího.

V mezinárodním Červeném seznamu tak byl tento druh překvalifikován z kategorie vyhynulého v přírodě na kriticky ohrožený. Ostravská zahrada získala jednu rostlinu koncem loňského roku. Aktuálně opět kvete a zájemci si ji mohou o víkendu prohlédnout při jedné z komentovaných prohlídek, které se konají vždy v 11:00 a ve 14:00. Prohlídka skleníkového areálu o rozloze zhruba 2000 metrů čtverečních s tropickými a subtropickými rostlinami z celého světa trvá 1,5 až dvě hodiny.

Leknín trpasličí tvoří růžice listů na krátkých řapících o průměru deset až 20 centimetrů. Listy jsou asi jeden až tři centimetry široké. Bílé květy se žlutými tyčinkami jsou velké centimetr. Otevírají se ráno a brzy odpoledne se opět zavírají.

"Leknín trpasličí vyžaduje jiné pěstební podmínky než ostatní druhy leknínů. Rostlinu je třeba zasít a pěstovat v hloubce pouhého jednoho centimetru, aby se sazenice dostala k oxidu uhličitému přítomnému ve vzduchu, který se ve vodě snadno nerozpouští. Roste ve vlhkém bahně ve vodě při 25 stupních Celsia," řekl botanik David Kubala.

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