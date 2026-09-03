V Zátoru na Bruntálsku budou lidé hlasovat o větrném parku

Obyvatelé Zátoru na Bruntálsku budou v říjnu hlasovat, zda má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Projekt energetické společnosti ČEZ počítá se sedmi velkými větrnými elektrárnami, jejichž výška má být zhruba 200 metrů. ČTK to dnes řekla starostka obce Salome Sýkorová (SNK). ČTK vyjádření společnosti ČEZ zjišťuje.
Proti záměru vznikla v obci petice, kterou podle Sýkorové podepsalo 340 lidí. V Zátoru je na seznamu oprávněných voličů přibližně 945 lidí. Starostka Sýkorová proto věří, že obyvatelé záměr výstavby podpoří. "Pokud referendum projde a větrné elektrárny se nebudou stavět, bude to znamenat spoustu komplikací. Nevíme, jak se k tomu postaví ČEZ. Máme už podepsanou smlouvu o spolupráci a není jasné, zda to nebude firma brát jako zmařenou investici," uvedla.
Podle Sýkorové by v případě podpory projektu mohl Zátor získat do obecního rozpočtu přibližně deset milionů korun ročně. To by představovalo asi třetinu současného rozpočtu obce. "Použili bychom ty peníze úplně na všechno. Na větší investice, můžeme například odpustit lidem poplatek za odpad nebo investovat do školy," uvedla Sýkorová.
Pro platnost místního referenda je podle zákona potřeba účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Závazné je rozhodnutí tehdy, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a zároveň alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.