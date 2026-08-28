V Zoo Ostrava otevřeli nový pavilon pro obojživelníky, nabídne téměř 40 druhů

V Zoo Ostrava dnes otevřeli nový pavilon Amphibiarium zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm mohou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Pavilon vyrostl v blízkosti vstupu do zoologické zahrady a postupně se v něm zabydlí zhruba 40 druhů obojživelníků. ČTK to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.
"Obojživelníci patří k nejohroženějším skupinám obratlovců. Jsou citliví na změny životního prostředí a zároveň slouží jako ukazatelé stavu ekosystémů. Podle mezinárodního Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN je ohrožena téměř polovina známých druhů obojživelníků," uvedla mluvčí. Mezi hlavní příčiny jejich úbytku patří ničení přirozeného prostředí, znečištění vody, změna klimatu a infekční onemocnění.
Na problematiku chce proto upozornit také ostravské Amphibiarium. V pavilonu je přibližně 40 menších i větších biotopů, které jsou umístěny za sklem. Součástí expozice jsou také informační panely a interaktivní prvky. Výstavba pavilonu začala v lednu 2025. První etapa zahrnovala zejména hrubou stavbu, zateplení, elektroinstalace, obklady, kanalizaci a vzduchotechniku. Ve druhé fázi byla instalována akvária, terária, umělé skály a další technologické vybavení. Následovalo dekorování interiéru, výsadba rostlin a postupné umisťování zvířat.
"Obojživelníci jsou nesmírně citliví, především na infekční onemocnění chytridiomykózu, proto byla zapotřebí přísná karanténa každého dovezeného jedince, než se zvířata umístí do společné budovy," uvedl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.
Celkové náklady na výstavbu pavilonu přesáhly 55 milionů korun. Město Ostrava, které je zřizovatelem zoo, poskytlo na první etapu více než 26 milionu korun. Zhruba 30 milionů korun pokryla zoologická zahrada, kterou ročně navštíví okolo 600.000 lidí, z vlastních zdrojů.
Pavilon má návštěvníkům vedle pozorování zvířat přiblížit také význam ochrany jejich přirozeného prostředí. Obojživelníci jsou podle zoo důležitou součástí potravních řetězců a jejich ochrana souvisí také s ochranou vody, mokřadů, lesů a dalších ekosystémů.