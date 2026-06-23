V ZŠ dr.Milady Horákové v Kopřivnici začíná rekonstrukce, žáci už mají prázdniny

V Základní škole dr. Milady Horákové v Kopřivnici na Novojičínsku začíná rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně, jídelny, hlavního vstupu a respiria. Její žáci proto už dnes převzali vysvědčení a začaly jim prázdniny. Náklady na rekonstrukci a pořízení nového vybavení kuchyně přesáhnou 51 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Po návratu do školy tak bude žáky čekat příjemnější prostředí a kuchařky se mohou těšit na lepší pracovní podmínky i moderní vybavení," uvedla mluvčí.
Po rozdání vysvědčení začalo stěhování a příprava prostor na stavební práce. Samotná rekonstrukce začne 29. června. Vzhledem k rozsahu prací ji nebude možné dokončit o letních prázdninách, a proto ředitel školy požádal ministerstvo školství o zahájení výuky v novém školním roce o týden později.
"Část stavebních prací bude probíhat za provozu, což se dotkne především fungování školní kuchyně. V září a říjnu proto bude zajištěno náhradní stravování na místní Střední a vyšší odborné škole, kam budou žáky i pedagogy vozit autobusy financované městem," uvedla Macháčková.
Opravy se dotknou téměř celého pavilonu, v němž je školní jídelna. "Zrekonstruována bude školní kuchyně, jídelna, ale také hlavní vstup a společné prostory v přízemí, kde mimo jiné dojde k přemístění bufetu. Varna jídel bude rozšířena na úkor jídelny a získá nové moderní vybavení i nový nákladní výtah," uvedla Macháčková.
Modernizovat se bude vzduchotechnika. V prostorech dotčených rekonstrukcí se bude měnit elektroinstalace a opravovat rozvody vody a topení. "Současně bude vyměněn dosluhující páteřní rozvod vody vedoucí do jednotlivých pavilonů školy," uvedla mluvčí.
V Kopřivnici půjde o největší letošní investici do školní budovy. Kromě toho bude na některých školách a školkách pokračovat výměna lin ve vybraných třídách.