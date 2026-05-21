Válcovnu trub v Ostravě-Vítkovicích zdobí obří malba na téma ocel a příroda

Budovu Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích zdobí malba zabírající plochu 1200 metrů čtverečních. Takzvaný mural má vyzdvihnout ocel jako ekologický materiál, nepostradatelný pro život člověka. Na stěně tak jsou vymalovány například mosty, větrné elektrárny, lanovky, lodě či vlaky mezi zelenými kopci a stromy. ČTK to dnes řekla mluvčí firem ve skupině Třinecké železárny - Moravia Steel, kterým Válcovna trub patří, Petra Macková Jurásková.
Hala stojí u frekventované Místecké ulice v bezprostřední blízkosti turisticky atraktivní Dolní oblasti Vítkovic. Přímo vedle haly vede tramvajová trať a malbu bylo možné vytvořit i díky tomu, že na trati je nyní výluka. "Realizace vyžadovala precizní koordinaci s Dopravním podnikem Ostrava a dalšími subjekty," uvedla Macková.
Tvůrci spotřebovali 260 kilogramů podkladových barev a 460 sprejů. Pracovali z plošin s operační výškou 14 metrů, speciálně vybraných kvůli úzkému prostoru mezi stěnou a tramvajovými kolejemi.
Rozlohou jde podle mluvčí pravděpodobně o pátý největší mural v České republice. Téma oceli bylo pro zadavatele, Třinecké železárny (TŽ), klíčové.
"Dlouhodobě poukazujeme na to, že česká ocel z Třince má hluboký význam pro rozvoj regionu, prosperitu i suverenitu státu. Ocel je klíčový materiál pro infrastrukturu, energetiku, stavebnictví a další obory, bez nichž by civilizace zanikly. Navíc jde o materiál ekologický, stoprocentně recyklovatelný," uvedl generální ředitel TŽ Roman Heide.
Autorem návrhu je slovenský výtvarník Adam Mihalov, zastoupený studiem drawETC, které zajistilo realizaci. "V konceptu jsem se držel tématu oceli ve spojení s přírodou, kde jsou ocelové výrobky přirozeně zapojeny do součástí přírodní scenérie. Ocel je zde základem pro pohyb, energii a symbolem ohleduplnosti k přírodě," uvedl Mihalov.