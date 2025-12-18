„Ukážou, jak slavili Vánoce poslední majitelé zámku – Blücherové z Wahlstattu. Tato kosmopolitní šlechtická rodina, spjatá s Anglií i Německem, v sobě nesla směs evropských tradic, která se promítala do výzdoby, dárků i slavnostního stolování,“ řekla kastelánka zámku Markéta Kouřilová.
|
K sýpce a oranžerii na raduňském zámku přibude stodola. Památkáři vybírají stavebníka
Speciální trasa vede svátečně vyzdobenými zámeckými místnostmi, kde lidem průvodci prozradí, jaké adventní a vánoční zvyky Blücherové dodržovali, jaký byl jejich sváteční jídelníček, i co se u nich odehrávalo na Štědrý večer u stromečku.
Na prohlídky zámek zve o víkendech a také od 27. do 30. prosince. První skupina vychází v deset dopoledne, poslední ve tři odpoledne.