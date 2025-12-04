Mimořádný vánoční okruh se na památce zájemcům otevře od pátku 5. prosince. Jen vánočních stromků je na trase jedenáct.
„Dvanáctý je nasvícený na balkoně, aby byl vidět zvenčí,“ uvedla pracovnice zámku Iva Přibylová.
Atmosféru interiérů dokreslují slavnostní vánoční vazby z rukou její kolegyně Stanislavy Kvasničkové, více než stovka dobových hraček, svátečně prostřený stůl i zimní a vánoční fotografie knížecí rodiny.
Dvě stě let starý dopis líčí Vánoce na zámku, je to první doklad dnešních oslav
Prohlídka návštěvníky přenese do viktoriánské doby, kdy se Vánoce poprvé proměnily ve svátky, jak je známe dnes.
„Právě tehdy se zrodily mnohé tradice, které si dodnes spojujeme s vánoční atmosférou, jako je vánoční stromek, dárky pod ním, rodinná setkávání i posílání přání,“ popsala Přibylová.
Svátky se staly oslavou laskavosti, péče o druhé a slavnostního kouzla. A lidé se během prohlídky zámku také dozvědí, že tehdejší stromečky se zdobily ručně vyráběnými dekoracemi z papíru, kartonu, drátků, látek i vaty či skleněných perliček.
„Stromek byl i symbolem domácí pohody, tvořivosti a společných chvil,“ řekla Přibylová.
Inspirací vánočního aranžmá byl pro autorky kníže Karel Max Lichnovský, který část života prožil jako velvyslanec v Londýně. Britský životní styl jej okouzlil.
„Své zkušenosti přenesl i na Hradec, kde se stal významným mecenášem i morální oporou. Jeho žena Mechtilda každoročně myslela na děti z chudších rodin a připravovala pro ně vánoční nadílku,“ dodala autorka výstavy.