Vánoční městečko v ostravském Bělském lese dnes odpoledne poprvé otevřelo brány veřejnosti. Návštěvníci v areálu Lesní školy najdou například 20 trojrozměrných světelných objektů, vánoční výzdobu i občerstvení v jurtě minikavárny Luna. Akce, která je součástí programu Vánoce na Jihu, potrvá do 6. ledna. Vstupné je dobrovolné.
"Vánoční městečko otevíráme už počtvrté, a přesto je pokaždé jiné," uvedla ředitelka pořadatelské organizace Kultura Jih Gabriela Gödelová. Areál v ulici Antonína Brože je nově také ozvučený, atmosféru tak dotvářejí vánoční koledy a sváteční melodie.
Světelné objekty si lidé mohou prohlédnout každý den od 16:00 do 20:00. Výjimkou bude Štědrý den, Silvestr a Nový rok.
Dobrovolné vstupné letos podpoří několik dobročinných účelů. Peníze půjdou na krmivo pro bažanty a exponáty v Lesní škole nebo na vybudování solné jeskyně pro děti z Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE v Ostravě.
"Vstupné do Vánočního městečka bude i letos dobrovolné, každý příspěvek zároveň pomůže dobré věci, za což jsem moc ráda," uvedla místostarostka ostravského obvodu Jih Martina Jarošková. Pořadatelé upozorňují na to, že Vánoční městečko se nachází v přírodním prostředí Bělského lesa. Návštěvníkům proto doporučují zvolit obuv podle aktuálního počasí.
Vánoční městečko je součástí širšího programu Vánoc na Jihu. Jeho hlavní část se uskuteční od 1. do 23. prosince na náměstí Ostrava-Jih, které se pro tuto příležitost promění ve Vánoční náměstí. Program nabídne koncerty, divadelní představení pro děti i přednášky městské policie zaměřené na bezpečnost během vánočního období. Jedním z vrcholů programu bude rozsvěcení vánočního stromu 1. prosince, kdy vystoupí i Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez.