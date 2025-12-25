Byla to velká sláva. Před sto lety vztyčila Ostrava první vánoční strom republiky

Autor: asi
  16:42aktualizováno  16:42
Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě pochází z části města Stará Bělá, podobně jako před sto lety. Tenkrát radnice pod vedením starosty Jana Prokeše poprvé vztyčila takzvaný vánoční strom republiky na pomoc sirotkům a chudým.

Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na Masarykově náměstí v Ostravě v roce 1926 | foto: Archiv města Ostravy

Letošní starobělský strom, mohutný jehličnan douglaska tisolistá, vyrostl v soukromé zahradě rodiny Piknových. Tehdy, v roce 1925, to byla jedle darovaná církevním statkem, který ve Staré Bělé hospodařil.

Za vznikem tradice stojí brněnský spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, mimo jiné autor slavné bajky Liška Bystrouška. „Před Štědrým dnem v roce 1919 nalezl s přáteli v lese u jihomoravských Bílovic nad Svitavou promrzlé děvče, které se jim podařilo zachránit. Hluboce ho to zasáhlo a přemýšlel, jak opuštěným dětem pomoci,“ líčil kronikář Archivu města Ostravy Martin Juřica.

Inspiraci našel Těsnohlídek v dánské Kodani, kde se od roku 1914 konaly pod ozdobeným vánočním stromem sbírky pro chudé děti. A tento zvyk se mu podařilo přenést do desítek měst v Československu. „První vánoční strom republiky byl vztyčen v Brně v prosinci 1924. O rok později se akce uskutečnila i v Moravské Ostravě,“ uvedl Juřica.

Slavnost zahájily fanfáry z předehry opery

Dvanáctimetrovou jedli ze starobělského lesa tenkrát ozdobili tamní školáci. Ve Staré Bělé se uskutečnila první slavnost za účasti stovek obyvatel. „Pak byl strom naložen na vůz a za doprovodu stovky žáků nesoucích papírové praporky odvezen do Zábřehu nad Odrou, kde průvod přivítala více než tisícovka rodičů s dětmi a učitelským sborem,“ popisoval Juřica.

Poté strom putoval na voze na ostravské Masarykovo náměstí, kde se odehrála hlavní slavnost. Zahájily ji fanfáry z předehry opery Bedřicha Smetany Libuše. Pod stromem rozsvíceným v národních barvách vystoupil pěvecký sbor a důležité osoby včetně starosty Prokeše pronesly projevy o potřebě pomáhat.

„Lidé pod strom darovali šatstvo, obuv a potraviny. A vybralo se 27 tisíc korun,“ doplnil Juřica.

Tradice pokračovala dál s přerušením v letech 1930 až 1933 a během druhé světové války. Po válce se strom na pár let rozzářil, ale nastupující komunistický režim slavnost utnul.

Vánoční strom republiky se vrátil na náměstí měst ve svobodnějších letech 1968 a 1969 a pak až o dvacet let později, po pádu totalitního režimu. I v současné době mají městem organizované Vánoce v centru Ostravy charitativní rozměr. Letošní sbírka pomůže především Mobilnímu hospici Ondrášek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

KVÍZ: Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se každoročně vracejí do rádií, playlistů i našich hlav. Některé známe zpaměti, jiné si pamatujeme...

Byla to velká sláva. Před sto lety vztyčila Ostrava první vánoční strom republiky

Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na...

Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě pochází z části města Stará Bělá, podobně jako před sto lety. Tenkrát radnice pod vedením starosty Jana Prokeše poprvé vztyčila takzvaný vánoční...

25. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

V Českém Dubu rozšířili ručně vyřezávaný betlém o další místní osobnost

ilustrační snímek

Postava místního učitele a geologa Otokara Fendrycha, který se zasloužil i o památkovou ochranu zdejší Čertovy zdi, přibyla letos do betléma v Českém Dubu v...

25. prosince 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Zlínská zoo dnes poprvé překročila hranici 800.000 návštěvníků v jednom roce

ilustrační snímek

Hranici 800.000 návštěvníků v jednom roce dnes poprvé ve své téměř osmdesátileté historii překročila zlínská zoologická zahrada. Jubilejní návštěvník prošel...

25. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Středočeští hasiči měli na Štědrý den standardní počet výjezdů

ilustrační snímek

Středočeští hasiči měli na Štědrý den standardní počet výjezdů. Zaznamenali jich 62, z toho v 11 případech šlo o požáry. Dvakrát vyjížděli k hořícím vánočním...

25. prosince 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Štědrovečerní požár domu v Chotovinách na Táborsku způsobil škodu 9 milionů Kč

ilustrační snímek

Požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku, který vzplanul ve středu večer, způsobil škodu devět milionů korun. Hořet začalo zřejmě od vánočního stromku....

25. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Požár domu v Hostivici způsobil milionovou škodu, rozšířil se zřejmě od komína

ilustrační snímek

Středeční požár bungalovu v Hostivici u Prahy způsobil škodu milion korun, rozšířil se zřejmě od komína. Hasiči plameny zlikvidovali kolem 20:00, zásah...

25. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  12:10

Relativně klidný Štědrý den měli hasiči ve Zlínském kraji i zdravotníci ve Zlíně

ilustrační snímek

Relativně klidný Štědrý den prožili hasiči ve Zlínském kraji i zdravotníci v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně. Hasiči zasahovali u 23 událostí,...

25. prosince 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Byt plný krabic, trénink po minutách. Manželé dobývají tituly v sudoku a puzzle

Manželé Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna vystoupali na světové scéně ve skládání...

Luštění sudoku nebo skládání puzzle je pro mnoho lidí relaxační zábava, může jít však též o vrcholové sporty. A do Brna v nich míří díky manželům Janě a Jakubovi Ondrouškovým jedna medaile za druhou...

25. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

25. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Strašnice

Strašnice

V kostele v Praze 10-Strašnicích se na Boží hod vánoční uskutečnila tradiční slavnostní bohoslužba.

vydáno 25. prosince 2025  13:11

Strašnice

Strašnice

V kostele v Praze 10-Strašnicích se na Boží hod vánoční uskutečnila tradiční slavnostní bohoslužba.

vydáno 25. prosince 2025  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.