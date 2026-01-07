Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

Petra Sasínová
  6:12aktualizováno  6:12
Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského kraje různé variace. V řadě rodin se stromky odstrojují a vyhazují podle tradice 6. ledna, kdy končí svátky.
Fotogalerie3

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a odvezli například popeláři v Třinci. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pracovníci městské společnosti OZO Ostrava zahájili systém týdenního svozu vánočních stromků z jednotlivých obvodů, který potrvá do 13. února.

Podle zveřejněného harmonogramu popeláři odváželi schnoucí jehličnany ze Slezské Ostravy a okolních čtvrtí a vrátí se tam zase po týdnu. V pondělí zamířili do oblasti Poruby, ve středu a ve čtvrtek se vydají do obvodu Jih, v pátek objedou centrum, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky a Petřkovice.

„Systém svozu vánočních stromků od kontejnerových stání v pravidelných týdenních cyklech se nám osvědčil, a tak v něm pokračujeme,“ sdělil náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji vrcholí. Desítky jich včera naložili a odvezli například popeláři v Třinci.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Stromky z ostravských domácností popeláři odvezou do městské kompostárny. Poslouží k výrobě kompostu a zeminového substrátu.

„Stromek je však nutné před odložením kompletně odstrojit a zbavit všech kovových součástí a ozdob,“ zdůraznil Boháč.

Ani v dalších městech Moravskoslezského kraje nemusejí lidé jezdit s vánočními stromky do sběrných dvorů. Třeba v Třinci začne svoz stromků 7. ledna. Tamní obyvatelé je mohou nechat u nádob na odpad do poloviny února.

Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

„Využijeme je velmi dobře v naší kompostárně,“ informovala vedoucí třineckých sběrných dvorů Andrea Kufová.

Dodala, že vánoční stromky nepatří do komunálního odpadu i proto, že zabírají v kontejnerech hodně místa.

Například v Orlové budou popeláři odvážet stromky do středy a poté ještě na začátku příštího týdne. Obyvatelé Krnova mohou odkládat vánoční jehličnany u kontejnerů až do konce února.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Stanice metra Flora se zavře 2. února. Při generální opravě se zbaví sovětských eskalátorů

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Stanice Flora na lince A pražského metra se letos na 10 měsíců uzavře. Po více než 45 letech provozu ji čeká generální oprava. Zbaví se při ní starých sovětských eskalátorů, dostane i nové osvětlení....

7. ledna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Brno škrtá z plánů svou „magistrálu“, dopravu pojme městský okruh a běžné ulice

Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla...

V územním plánu se objevuje už od 60. let minulého století. Brněnská třída, dříve označovaná jako Nová městská třída, měla plnit stejnou funkci jako pražská severojižní magistrála, tedy vést...

7. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a...

Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského...

7. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

vydáno 7. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fotosoutěž Metra: Nejlepší vánoční fotky s balicím papírem odměněny. Vítěz dostal 500 korun

Loni zabalil dárky deník Metro

Zdánlivě obyčejné noviny, které se na pár dní proměnily v součást svátečních okamžiků u vánočních stromků po celé republice. A vy jste nám ukázali, že papír z Metra umí balit víc než jen zprávy. Umí...

7. ledna 2026

Zákaz elektrokoloběžek v MHD neplatí pro všechny. Držitelé ZTP mají výjimku

Invalida měl mít choutky. (ilustrační foto)

Od nového roku nesmí do metra elektrická kola či koloběžky, zákaz se ale většiny kompenzačních pomůcek netýká. Přinášíme přehled, se kterými pojízdnými zdravotnickými prostředky osoby s průkazem ZTP...

7. ledna 2026  4:02,  aktualizováno  4:02

Ústavní soud vyhlásí nález k peněžitému trestu a jeho přeměně na vězení

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí nález k problematice peněžitého trestu a jeho přeměny na trest vězení. Důležitou roli v případu hraje chyba Vrchního soudu v...

7. ledna 2026,  aktualizováno 

Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED svítidla s bílým světlem. To je v noci podle iniciativy Chraňme pražskou noc škodlivé pro lidské zdraví,...

6. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Přístřešek bezdomovců v Brně (6. prosince 2026)

V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...

6. ledna 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Brůna se jde bodnout? Voyo si zase hraje na Netflix. Markovič je český Mindhunter

Záběr ze série Metoda Markovič: Hojer

Na seriál Metoda Markovič: Hojer se mi ukrutně dobře kouká. Jasně, příběh založený na nejslavnějším případu kriminalisty Jiřího Markoviče, respektive jeho na tehdejší poměry netradičním vztahu se...

9. února 2024,  aktualizováno  6. 1. 21:04

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla, zprovoznění začne od 23. hodiny

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týká se až 11 tisíc domácností. Podle mluvčího radnice Aleše...

6. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  21:04

Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí...

6. ledna 2026  16:06,  aktualizováno  20:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.