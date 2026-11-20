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Kdy začínají vánoční trhy v Opavě 2026 a do kdy potrvají?
|Místo
|Horní a Dolní náměstí, Opava
|Termín
|20. 11. – 23. 12. 2026
|Rozsvěcení vánočního stromu
|neděle 29. 11. v 17:45, Dolní náměstí
|Otevírací doba
|zatím nezveřejněno
Stánky na obou náměstích se otevřely v pátek 20. listopadu a vydrží do středy 23. prosince, tedy do předvečera Štědrého dne.
Punč a trdelníky vydrží do Tří králů
Kdo trhy do 23. prosince nestihne, o punč nepřijde. Na Horním náměstí se prodává už od 23. října a stánky s punčem a trdelníky tu zůstanou i přes svátky a Silvestra, až do 6. ledna 2027.
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Kdy se rozsvítí strom na Dolním náměstí a odkud jsou letošní stromy?
Vánoční strom na Dolním náměstí se poprvé rozsvítí na první adventní neděli 29. listopadu v 17:45. Rozsvícení doprovodí proslov primátora Opavy. Světelná výzdoba města svítí od zahájení trhů 20. listopadu, strom si na svou chvíli počká o devět dní déle.
Program ovšem běží celé odpoledne, takže se vyplatí přijít dřív. Ve 14:00 zahraje MECHANIQ hity skupiny Mandrage, v 16:00 je na řadě Kája a Bambuláček. V 17:30 zazpívají vánoční písně ADELA a Petr Perk a čtvrt hodiny nato se strom rozsvítí. Hned v 17:50 začíná Winter LED Show, v 18:05 Nebeský karneval se vzdušnou akrobacií. Večer v 18:20 uzavře Queenmania.
Kdo dorazí už dopoledne, stihne do 17:00 i vánoční farmu na Horním náměstí, o které píšeme níže.
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Na Dolním náměstí jedle sibiřská od Palyzových
Strom, který se 29. listopadu rozsvítí, je jedle sibiřská vysoká 18 metrů. Je jí zhruba 30 let a na náměstí ji postavili ve čtvrtek 12. listopadu. „Městu ji darovali pan a paní Palyzovi z Opavy,“ oznámil opavský magistrát.
Na Horním náměstí jedle kanadská od paní Filípkové
Druhý strom stojí na Horním náměstí. Je to dvanáctimetrová jedle kanadská a také ji darovala Opavanka, paní Filípková. Celé Horní náměstí má letos svítit jednotně teple bílou, od stromů před radnicí přes Hlásku až po Slezské divadlo.
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Kdo vystoupí na vánočních trzích v Opavě?
V listopadu začínají večerní koncerty v 18:00 nebo v 18:30, v prosinci vždy v 18:00. Odpoledne jsou na programu menší kapely, sbory i pořady pro děti.
Hlavní večery
První víkend trhů patřil Petru Kolářovi a Fleretu, další známá jména jsou rozesetá po celém adventu. V pátek 4. prosince zazpívá Yvetta Blanarovičová, v sobotu 5. prosince Hrůza a v neděli 6. prosince Jaroslav Uhlíř s kapelou. O týden později, v neděli 13. prosince, slaví Abraxas 50 let na scéně. Nejvíc se toho sejde v předposledním týdnu: ve čtvrtek 17. prosince vystoupí Thom Artway s kapelou, v pátek Slza a v sobotu Turbo. Na čtvrtou adventní neděli 20. prosince pak zahraje LENNY.
Revivaly
Kdo má raději známé písničky, vybere si z řady revivalů. Ve čtvrtek 26. listopadu hraje Tabák – Kabát Revival, v pátek 27. listopadu Luciani – Lucie Revival a po nich Elán Revival. Na rozsvícení stromu navazuje Queenmania a v sobotu 12. prosince přijede Hells Bells, tribute kapela AC/DC z Velké Británie. Poslední dva večery s programem patří celé revivalům: v pondělí 21. prosince ABBA Pop Stars a Boney M. Revival, v úterý 22. prosince Michal David Revival a Pangea Beatles Revival.
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Pro rodiny s dětmi
Děti si nejvíc užijí víkendová odpoledne, kdy je na Horním náměstí i vánoční farma. Kája a Bambuláček vystoupí v neděli 29. listopadu v 16:00, necelé dvě hodiny před rozsvícením stromu. V sobotu 5. prosince ve 14:00 začíná Čertovský karneval se SVČ Opava a v sobotu 19. prosince v 15:00 zahraje Fíha tralala.
|Den
|Program (Dolní náměstí, není-li uvedeno jinak)
|pá 20. 11.
|16:30 Lucie Třešňáková – písně Ivety Bartošové
18:30 Petr Kolář
|so 21. 11.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:00 Zlomená játra
16:30 Švihadlo
18:30 Honza Kalousek & Band
|ne 22. 11.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:30 Kopyto – 35 let na scéně
16:30 Pocta Zuzaně Navarové
18:30 Fleret
|po 23. 11.
|reprodukovaná hudba
|út 24. 11.
|16:30 Jan Urbančík a Sandra Ptášníková
18:30 Osolto
|st 25. 11.
|16:30 X Rock
18:30 MANTL
|čt 26. 11.
|16:00 URNA
18:00 Tabák – Kabát Revival
|pá 27. 11.
|16:30 Luciani – Lucie Revival
18:30 Elán Revival
|so 28. 11.
|14:00 pěvecký sbor G.ola
16:00 Vilém Čok & Bypass
18:00 Argema
|ne 29. 11.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:00 MECHANIQ – hity skupiny Mandrage
16:00 Kája a Bambuláček
17:30 ADELA & Petr Perk – vánoční písně
17:45 rozsvícení stromu a proslov primátora
17:50 Winter LED Show
18:05 Nebeský karneval – show vzdušné akrobacie
18:20 Queenmania
|po 30. 11.
|reprodukovaná hudba
|út 1. 12.
|16:00 Dětská cimbálová muzika ZUŠ Opava
17:00 ZŠ Opava – Boženy Němcové
|st 2. 12.
|16:00 ZŠ Opava – Otická
17:00 ZŠ Opava – Kylešovice
|čt 3. 12.
|16:00 MaminePrezle
18:00 Moře dní
|pá 4. 12.
|16:00 Poutníci
18:00 Yvetta Blanarovičová
|so 5. 12.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:00 Čertovský karneval – čertování se SVČ Opava
16:00 České srdce
18:00 Michal Hrůza
|ne 6. 12.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:30 ADELA & kapela
16:00 Míša Růžičková
18:00 Jaroslav Uhlíř s kapelou
|po 7. 12.
|reprodukovaná hudba
|út 8. 12.
|16:00 pěvecké oddělení ZUŠ Opava
17:00 Na Vánoce dlúhé noce – SVČ Opava
|st 9. 12.
|16:00 žáci Církevní konzervatoře Opava
18:00 Česko zpívá koledy s Deníkem – VojS Štáblovice
|čt 10. 12.
|16:00 Mikuláš Hrbáček / NANOVO
18:00 Rock & Roll band Marcela Woodmana
|pá 11. 12.
|16:00 OverAll
18:00 Debbi
|so 12. 12.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
16:00 Kofe-in
18:00 Hells Bells – Tribute to AC/DC (UK)
|ne 13. 12.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:00 ForFolk; 16:00 Lollipopz
18:00 Abraxas – 50 let na scéně
|po 14. 12.
|reprodukovaná hudba
|út 15. 12.
|15:00 ZŠ a MŠ Opava Komárov
16:00 ZŠ Opava – Mařádkova
17:00 ZŠ Opava – Vrchní
|st 16. 12.
|16:00 ZŠ Opava – Englišova
17:00 pěvecký sbor Domino
|čt 17. 12.
|16:00 Střepy
18:00 Thom Artway & Band
|pá 18. 12.
|16:00 Zrcadla; 18:00 Slza
|so 19. 12.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
15:00 Fíha tralala
18:00 Turbo
|ne 20. 12.
|10:00–17:00 Vánoční farma (Horní náměstí)
14:00 Opavští hudci
16:00 Best of Meky
18:00 LENNY
|po 21. 12.
|16:00 ABBA Pop Stars
18:00 Boney M. Revival
|út 22. 12.
|16:00 Michal David Revival
18:00 Pangea Beatles Revival
|st 23. 12.
|bez programu
V pondělí místo koncertů hraje reprodukovaná hudba, výjimkou je až 21. prosince. V úterý a ve středu od 1. do 16. prosince vystupují opavské školy, ZUŠ, sbory a žáci Církevní konzervatoře, ve středu 9. prosince v 18:00 se k nim přidá Česko zpívá koledy. Poslední den trhů, ve středu 23. prosince, je bez programu.
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Kdy je na náměstí vánoční farma?
|Místo
|Horní náměstí, Opava
|Termín
|21., 22. a 29. 11., 5., 6., 12., 13., 19. a 20. 12. 2026
|Otevírací doba
|10:00–17:00
Vánoční farma se živými zvířátky je na Horním náměstí o víkendech až do 20. prosince, vždy od 10 do 17 hodin. Jedinou výjimkou je sobota 28. listopadu, kdy farma na náměstí nebude.
Na první adventní neděli 29. listopadu se farma dá spojit s rozsvícením stromu. Zavírá v 17:00, strom se na Dolním náměstí rozsvítí o tři čtvrtě hodiny později.
Kam vracet hrnky?
Teplé nápoje se na trzích prodávají do vratných hrníčků se zálohou, nebo do papírových kelímků. Hrníček vrátíte na sběrném místě u vánočního stromu na Dolním náměstí.