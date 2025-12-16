Prezentace přiblíží lidové zvyky, které se váží k období Vánoc.
Přednáška Jaromíra Poláška je na programu ve čtvrtek 18. prosince 2025 v 16.30 v přednáškovém sále v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku.
Vstupné činí 30 Kč.
Vánoční prohlídky
Sváteční náladou pak dýchají také vánoční prohlídky Zámeckého okruhu.
Přijďte nasát kouzelnou atmosféru adventního času na frýdecký zámek. Během komentované prohlídky Zámeckého okruhu se seznámíte s vánočními zvyky a tradicemi našich předků, zjistíte, jaké dárky se dávaly, co nesmělo chybět na svátečním stole a jaké pověry provázely tento kouzelný čas.
Zámecké interiéry budou slavnostně vyzdobeny vánoční výzdobou. Poznejte, jak se Vánoce slavily v dobách dávno minulých.
Tematické vánoční prohlídky Zámeckého okruhu probíhají každý víkend až do 28. prosince 2025 ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00.
Vánoční prohlídky se můžete zúčastnit také v pátek 26. prosince 2025 v rámci Svatoštěpánského odpoledne, a to ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00.
Další výstavy
Do 18. ledna láká frýdecký zámek na doprovodnou výstavu při expozici Beskydy – příroda a lidé. Je nazvaná Život pod hladinou - fascinující svět vodních brouků a návštěvníci se na ní mohou těšit na „živý koutek“ s brouky v přirozeném prostředí, odbornou literaturu i interaktivní prvky pro děti.
Do 1. února můžete na frýdeckém zámku také vidět výstavu o fotografech a jejich ateliérech ve Frýdku a Místku od 60. let 19. století do poloviny 20. století.
Fotoateliér, fotokoutek, staré fotoaparáty, historické fotografie či příběhy prvních místních fotografů, to vše bude součástí této výstavy.
Do 15. února je také k vidění výstava Padesátky aneb domácnost s novým elánem. Jde o výstavu přibližující domácnost 50. let 20. století, kdy se svět vzpamatovával z válečné doby, stál na začátku války Studené, přesto tato doba přinesla nové pomocníky v kuchyni i domácnosti, kteří lidem usnadňovali každodenní život.