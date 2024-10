Ostravská katedrála bude mít unikátní varhany, píšťaly mají přes osm metrů

Po pádu totality unikátní hudební sestavu několika tisíc obřích píšťal využívala Janáčkova filharmonie Ostrava, předloni je koupila ostravská farnost. Cílem je, aby druhý největší chrám na Moravě získal kvalitní varhany, jejichž zvuk obsáhne celý prostor. Podle mluvčího Biskupství ostravsko-opavského Ondřeje Elbla se jedná o špičkový nástroj.

Varhanáři z Krnova na něm pracovali na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. „Byl to jejich trumf. Nemuseli na ničem šetřit, protože to byla privilegovaná zakázka. Součástky z dovozu nebyly problém. Byl to nejlepší nástroj, jaký u nás vznikl za normalizace,“ řekl Elbel.

Pochvalovali si ho i filharmonici. V souvislosti s výstavbou koncertní haly, kde budou i nové varhany, už ty staré ale nepotřebují. „Tak vznikl nápad umístit je do katedrály, která čeká na vhodný nástroj od svého vzniku,“ řekl Elbel.

Úpravy pro katedrálu provede varhanářská firma z Bílska u Litovle. „Bude to náročná práce. Katedrála má navíc akustickou nevýhodu v podobě kazetového stropu, který má schopnost pohlcovat tóny. Je potřeba minimalizovat nebezpečí, že hudba skončí ve stropě místo toho, aby došla k lidem v lavicích,“ přiblížil Elbel.

Většina z více než pěti tisíc píšťal, z nichž ta nejdelší má přes osm metrů, je zatím uskladněna v kostele svaté Hedviky v Opavě. „Samotné práce začnou koncem roku,“ uvedl organolog diecéze Jiří Krátký, jenž je koordinátorem projektu Varhany pro Ostravu.

Stěhování původních varhan z katedrály Božského spasitele v Ostravě, které odkoupila farnost v Košicích. Na snímku je vidět kazetový strop, který v ostravské katedrále výrazně ovlivňuje šíření zvuku.

Církev zaplatila za nástroj 3,5 milionu korun, přestavba a instalace bude stát dalších nejméně 25 milionů. „Nové varhany by přišly na čtyřikrát tolik,“ zdůraznil Elbel.

Farnost už vybrala několik milionů ve veřejné sbírce, která stále trvá. „Smluvně máme také zajištěno deset milionů z města Ostravy a pět milionů z kraje. Pořád nám ale několik milionů chybí,“ sdělil farář Vítězslav Řehulka.

Menší varhany, které v chrámu sloužily donedávna, odkoupila farnost v Košicích. Nový nástroj by mohl mít v katedrále premiéru roku 2026, kdy diecéze oslaví třicet let od založení.