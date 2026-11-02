Vašek z Cirkusu Humberto? Principál Václav Pokorný si šel za vlastním snem

Ostrava 2. listopadu (zpravodaj ČTK David Moravec) - Lidé a přátelé na něj občas volají "Vašků!". Jeho příběh totiž mnohým připomíná postavu Vaška z knižního i seriálového zpracování románu Cirkus Humberto. Václav Pokorný sice spojil svůj život s cirkusem, vydal se ale vlastní cestou. Na přelomu tisíciletí cestoval po Evropě, živil se pouličním uměním a poznával nový cirkus, který spojoval akrobacii, divadlo, tanec, hudbu i lidské příběhy. Právě tento svět chtěl přivézt do Ostravy. Z nadšení několika kamarádů postupně vyrostl profesionální soubor BoCirk Company, který letos slaví 20 let. Vedle umělecké tvorby se dnes věnuje také vzdělávání a projektům se společenským přesahem.
Dvacáté výročí oslavil soubor v létě na festivalu Štěrkovna Open Music představením Touching the Sky. V něm se vzdušní akrobaté spojili s Jankem Ledeckým a Janáčkovou filharmonií Ostrava. Zpěvák se dokonce společně s akrobatkami snesl na pódium z výšky 30 metrů. V prosinci pak oslavy výročí vyvrcholí představením Epopej. V něm se opět spojí BoCirk, ostravský orchestr a tentokrát i slavná díla Alfonse Muchy.
Cesta Václava Pokorného až do ostravského Gongu však byla dlouhá. "Když jsem na přelomu tisíciletí cestoval po Evropě, živil se pouličním uměním a poznával cirkusové festivaly ve Francii, Belgii nebo Holandsku, byl jsem tím světem naprosto fascinovaný," vzpomínal Pokorný pro ČTK. Viděl, jak dokáže cirkus spojovat lidi bez ohledu na jazyk, věk nebo národnost. Lidé, kteří si nerozuměli ani slovo, se společně smáli, žasli a prožívali něco výjimečného. Tehdy si řekl, že přesně tohle chce jednou přivézt domů, do Ostravy.
Začátky nebyly jednoduché. Nový cirkus tehdy v Česku téměř nikdo neznal a v Ostravě začínali prakticky od nuly. Pokorný však věřil, že si tento umělecký směr najde své publikum i v Ostravě. Věřil, že když něco takového funguje jinde v Evropě, může si to najít publikum také na severní Moravě. Za dvacet let se z malé skupiny nadšenců stal profesionální soubor s mezinárodními ambicemi. BoCirk Company vytváří vlastní inscenace, spolupracuje se zahraničními umělci, pořádá festival Cirkulum a rozvíjí vzdělávací projekty. Postupně se proměnilo také jeho jméno.
Když soubor oslavil 18 let existence, rozhodl se opustit název Cirkus trochu jinak a přijmout nové označení BoCirk Company. Nešlo jen o nové logo, ale o symbolický začátek další etapy. "Cirkus trochu jinak je naše historie a naše kořeny. BoCirk Company je naše dospělá podoba, naše současnost a budoucnost," vysvětlil principál.
Nový cirkus podle něj nabízí především svobodu. Může propojit akrobacii se současným tancem, divadlem, živou hudbou nebo výtvarným uměním. Nejde přitom pouze o to předvést technicky náročný trik. Důležité je také sdělení, které umělec předává, a emoce, jež v divákovi vyvolává. "Technika vás může ohromit, ale emoce ve vás zůstane," míní Pokorný.
Vedle umělecké tvorby se BoCirk Company věnuje také vzdělávání dětí. V projektu Education by Circus za šest let navštívila 24 škol a oslovila přibližně 10.000 žáků. Cílem projektu je umožnit dětem vyzkoušet si různé cirkusové disciplíny, naučit se spolupracovat a objevovat vlastní schopnosti. Pokorný věří, že každý člověk má nějaký talent, jen někdy potřebuje příležitost ho najít. Cirkus podle něj vytváří prostředí, v němž není rozhodující původ, vzdělání ani životní podmínky, ale chuť něco zkusit a překonat sám sebe. Důkazem je příběh nejen Vaška z Cirkusu Humberto, ale také životní cesta samotného Václava Pokorného.
Už několik let se svým týmem pořádá festival Cirkulum. Vzpomíná především na jeho atmosféru na Slezskoostravském hradě, kde na několik dní vznikla malá cirkusová vesnice. Umělci z různých zemí tam sdíleli zkušenosti, pomáhali si a společně tvořili. Prostor mezi šapitó ožíval setkáváním návštěvníků, rodin s dětmi i lidí, kteří nový cirkus poznávali poprvé. "Tehdy jsem si uvědomil, že se nám podařilo přenést do Ostravy kousek světa, který jsem kdysi poznával při svých cestách po Evropě," řekl.
Největší výzvou při budování souboru nebyly podle Pokorného umělecké nároky, ale práce s lidmi a udržení společné vize. Financování je pro fungování souboru nezbytné, mnohem složitější je však udržet společnou vizi, důvěru a ochotu pracovat na jednom cíli. Cirkus je navíc specifický tím, že se v něm profesní a osobní život často prolínají. Umělci spolu tráví mnoho času, cestují, trénují a někdy na sobě doslova fyzicky závisejí. Pokorný se tak učil přijímat, že ne všechno může ovlivnit sám.
V dalších letech chce pokračovat ve vytváření originálních inscenací, které obstojí na mezinárodní scéně. Zajímá ho propojování nového cirkusu s klasickou hudbou a velkými scénickými formami. Zároveň chce zachovat kontakt s dětmi, místní komunitou a obyčejnými lidmi. Důležitou roli má mít také BoCirk Academy a další vzdělávací projekty. Jeho snem je, aby Ostrava nebyla pouze místem, kam přijíždějí zahraniční umělci, ale také městem, odkud do světa vyrážejí kvalitní české novocirkusové produkce.
"Nechci dělat větší cirkus jen proto, aby byl větší. Chci dělat cirkus, který má smysl," říká s tím, že kdyby se mohl vrátit o 20 let, do stejné cesty by se pustil znovu. Na začátku nestál žádný velký podnikatelský plán. Byl tam jen Vašek - kluk, který miloval žonglování, cestování, pouliční umění a svobodu. Měl štěstí, že potkal lidi, kteří to cítili podobně. Po dvaceti letech by si Pokorný přál změnit jen jedinou věc. Svou cestu by si o něco víc užíval a méně se stresoval. "Protože největší hodnotu nakonec nemají premiéry, festivaly ani úspěchy, ale lidé, které na své cestě potkáme," zakončil.