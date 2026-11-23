Tradiční sbírka Vánoční strom bude letos ve Frýdku-Místku zaměřená na podporu oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK). Město ji zahájí v pátek, o dva dny později se ve městě rozsvítí vánoční stromy na obou náměstích. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Jana Musálková Jeckelová.
"Lidé budou moci již tradičně přispívat nejen po celý advent a vánoční svátky, ale až do posledního dne roku. Už v minulosti přistoupila radnice k výrobě a instalaci zcela nových, zabezpečených pokladniček, které jsou nepřetržitě monitorovány městskou policií," uvedla mluvčí.
Sbírka Vánoční strom má ve Frýdku-Místku tradici od roku 2009 a každoročně pomáhá místním organizacím. Loni do ní lidé přispěli přes 100.000 korun na nákup zdravotních pomůcek a měřicích přístrojů.
"Jsem rád, že lidé loni využili možnost přispívat jak do pokladničky na náměstí Svobody, tak na Zámeckém náměstí, kde byla pokladnička umístěna poprvé. Jsem rád, že se z Vánočního stromu stala krásná a smysluplná adventní tradice. A díky šikovným studentům Střední odborné školy Frýdek-Místek má i své originální symboly," řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
Letošní výtěžek poputuje na nákup humanitárního a zdravotnického materiálu pro ČČK. "Oblastní spolek v našem městě kromě humanitární pomoci a zdravotnické asistence na různých akcích zajišťuje například také sociální šatník, oceňuje bezpříspěvkové dárce krve nebo pořádá kurzy první pomoci," řekl náměstek primátora Marcel Sikora (Společně pro F-M).
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže. Jeho posláním je mimo jiné chránit zdraví či podporovat vzájemné porozumění mezi národy, a to bez ohledu na národnost, rasu, náboženství a třídní a politické rozdíly.