Ve Frýdku-Místku se chystá festival křesťanských církví Boží město

Ve Frýdku-Místku se příští týden chystá třetí ročník dvoudenního festivalu Boží město. Při jeho organizaci spojily síly křesťanské církve, které budou na akci ve stáncích prezentovat svou službu. Připraven je také kulturní program. ČTK to dnes sdělil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.
Festival se koná v sadech Bedřicha Smetany 15. a 16. května. Vstup na něj je zdarma. Cílem akce je propojit lidi z obou břehů řeky Ostravice i různých církví. Mottem akce je Spojeni lávkou – spojeni láskou.
"Jsem rád, že si festival Boží město za ty roky našel své pevné místo mezi stále narůstajícím počtem akcí, které se zde konají. Moc se mi líbí i jeho motto - spojovat lidi. Ať už napříč městem nebo generacemi. Těší mě, že ve městě funguje spolupráce mezi jednotlivými církvemi. Už samotný název Boží město vystihuje naši dlouhodobou snahu učinit z Frýdku-Místku otevřené, přátelské a pohodové místo k životu, kde mají rodiny, mladí i senioři nejen silné zázemí, ale i spoustu možností k trávení volného času a zájmových aktivit,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
Akce začne v pátek v 18:00 v Lidovém domě přednáškou Pavla Rause nazvanou Emoce v blízkém vztahu. Po přednášce si návštěvníci mohou zatančit a zazpívat s Chapelou. "Sobota nabídne program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Děti, a nejen ony, si přijdou na své během divadelního představení oblíbeného herce Víti Marčíka a hned vzápětí se můžou účastnit dětské hry. Po ní přijde na řadu kapela Brouci, která zaručeně roztančí celý park," uvedl Elbel.
V 18:00 vystoupí slovenská zpěvačka Jana Zubajová s kapelou a o dvě hodiny později se budou představitelé církví modlit za město. Ve 20:30 uzavře program kapela Adonai. Součástí festivalu budou také vystoupení kapel jednotlivých církví.
Organizátoři letos ještě před zahájením festivalu chystají úklid parku a jeho okolí. Zájemci se sejdou ve čtvrtek v 17:00 u altánku v parku Bedřicha Smetany. Úklidové potřeby pro ně budou zajištěny.