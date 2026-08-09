Ve Frýdku-Místku srazil motorkář na přechodu chodce, ten je těžce zraněný

Dva lidé se zranili dnes večer při nehodě ve Frýdku-Místku. Motorkář tam na přechodu pro chodce srazil chodce, který utrpěl těžká poranění. ČTK o nehodě informovala mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Nehoda se stala okolo 19:30 v Ostravské ulici. Podle dostupných informací muž na motorce při předjíždění autobusu srazil chodce přecházejícího po přechodu. "Můžeme potvrdit, že na místě jsou dvě zraněné osoby," uvedla mluvčí.
Dodala, že na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. "Další informace poskytneme, jakmile to bude možné," uvedla.