Ve Johanna Hückela v Novém Jičíně by mohl být depozitář se sbírkou klobouků

V památkově chráněné vile Johanna Hückela v Novém Jičíně by mohl vzniknout depozitář se sbírkou klobouků. Město a Moravskoslezský kraj se dohodly, že ji dají k užívání Muzeu Novojičínska, které je krajskou příspěvkovou organizací. Dvě Hückelovy vily patří od roku 2016 městu, které ale nemá prostředky na jejich nákladnou opravu. Uzavřelo proto s krajem memorandum o spolupráci při záchraně vil. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Areál Hückelových vil město vykoupilo před deseti lety a dosud se nepodařilo najít jejich funkční a ekonomické využití. Je potřebná jejich rekonstrukce, kdy se náklady pohybují v řádech stovek milionů korun, což je pro rozpočet města téměř nerealistická zátěž. Proto jsme oslovili Moravskoslezský kraj s nabídkou spolupráce," uvedl místostarosta Václav Dobrozemský (ODS).
Na memorandum v budoucnu navážou další smlouvy, například majetkoprávní a finanční. "Město zůstane i nadále vlastníkem nemovitosti, ale muzeum si v budově vybuduje otevřený depozitář svých sbírek a předmětů," uvedla Machková. Obě strany se podle ní zavázaly, že společně zajistí, aby se prostory daly využívat k uložení muzejní sbírky klobouků.
"Tento postup nám dává šanci alespoň jednu vilu zachránit a zajistit, aby velká sbírka klobouků a pokrývek hlavy zůstala v Novém Jičíně. Reálně totiž hrozí, že by ji Muzeum Novojičínska přestěhovalo do prostor v jiném městě, protože současný stav, kdy jsou sbírkové předměty rozmístěny v několika budovách, je nevyhovující," uvedl starosta Stanislav Kopecký (ANO). Místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení) doplnil, že unikátní sbírka bude zpřístupněna veřejnosti, neboť muzejní depozitář by měl být v takzvaném otevřeném režimu.
Hückelové v Novém Jičíně založili továrnu na klobouky, dnešní Tonak. Ve stráni nad továrnou na kraji města postavili čtyři vily. Město opustili koncem druhé světové války a jako Němcům jim stát továrnu i domy zabavil. Dvě vily jsou opravené. Jedna patří městu a je v ní mateřská škola, druhou, v níž je dětský domov, vlastní kraj.
Dvě nejstarší vily Augusta a Johanna Hückelových byly postaveny v letech 1880 až 1882 podle návrhu významného vídeňského architekta Otto Thienemanna. Po válce byla v jedné dětská ozdravovna, ve druhé kožní oddělení nemocnice. V roce 1995 byly prohlášeny kulturními památkami, město je koupilo v roce 2016 ve zdevastovaném stavu, aby je opravilo a zabránilo jejich zničení.
"V roce 2023 jsme upravili a pro veřejnost otevřeli park okolo vil. Vily jako takové jsou však po většinu roku nevyužívané. Protože je však o ně veliký zájem, pořádáme v areálu jednou ročně kulturní akci s prohlídkou budov a několikrát do roka také samostatné prohlídky v rámci Technotrasy," uvedl Syrovátka.