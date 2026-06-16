Ve Slezské Ostravě se začala stavět sportovní hala za 89 milionů korun

Ve Slezské Ostravě dnes začala výstavba sportovní haly za více než 89 milionů korun. S jejím dokončením se počítá příští rok na podzim. Sloužit bude nejen pro výuku tělesné výchovy sousední Střední zdravotnické školy Agel, ale také veřejnosti a sportovním klubům a spolkům. Novinářům to řekl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO).
Stavba začala demolicí původního objektu tělocvičny, která už nevyhovovala kapacitně i technicky. "Nová sportovní hala nahradí dnešní tělocvičnu. Dlouhodobě jsme usilovali o dotaci na tuto stavbu, protože stavební povolení máme už od roku 2020. Nicméně tím, jak se neustále měnily podmínky státních dotací, tak jsme na příspěvek nedokázali dosáhnout. Rozhodli jsme se tedy, že budeme pokračovat samostatně a městský obvod akci bude financovat," uvedl Vereš.
Obvod podle něj stavbu vysoutěžil ve veřejné zakázce za poměrně příznivou cenu a má také úspory z přebytku hospodaření z loňského roku. "Sportoviště obecně ve Slezské Ostravě zatím stále chybí, zejména ta krytá. Haly pro veřejnost a sportovní kluby nejsou k dispozici. I proto si myslím, že si sem spousta lidí najde cestu. Zároveň ale mají zájem i sportovní kluby, zejména mládežnické oddíly basketbalu a florbalu, které by chtěly halu využívat. V sousedství je areál Sokola Koblov, takže předpokládáme, že zejména v zimních měsících budou halu využívat i jejich fotbalisté," doplnil Vereš.
Hala nabídne zázemí pro různé typy míčových sportů. Kromě basketbalu a florbalu to bude například házená, volejbal nebo futsal. Přestavět ji bude možné i na šest badmintonových kurtů. Stavba bude rozdělena do tří velkých kvádrů. Ve středovém vznikne sportoviště s hrací plochou a tribunou pro 100 diváků. Ve východní části bude umístěno zázemí se šatnami a klubovnami a západní část stavby bude sloužit jako technické zázemí a budou tam rovněž umístěny sklady nářadí. Hala bude dopoledne sloužit potřebám školy, odpoledne sportovcům a veřejnosti.
Obvod už připravuje další projekt, který se zaměří na úpravu okolí sportoviště. Vzniknou nové parkovací plochy i další menší sportoviště s umělou trávou.