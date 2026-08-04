Ve volebním obvodu Frýdek-Místek se o post senátora uchází sedm lidí

O senátorské křeslo se chce ve Frýdku-Místku, volebním obvodu 69, ucházet sedm zájemců. Je to o tři méně než před šesti lety, kdy bylo zájemců o místo v horní komoře Parlamentu deset. ČTK to dnes řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Svůj post chce znovu obhajovat senátorka a starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová (STAN).
K dalším dosud známým kandidátům do Senátu patří Petr Hrnčárek za KSČM, primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M), Tomáš Krpel za SPD nebo Zdeněk Navrátil, otec zpěváka Miraie Navrátila, který bude kandidovat za politické hnutí rEvoluce. Mnoho větších uskupení ČTK potvrdilo, že vlastního kandidáta stavět nebude. Jsou mezi nimi například lidovci, ODS, Piráti či SOCDEM. Kandidáta původně chtělo stavět i hnutí ANO, o senátorské křeslo se měla ucházet náměstkyně moravskoslezského hejtmana Šárka Šimoňáková. Manažerka hnutí Markéta Nowaková ale ČTK řekla, že Šimoňáková se kandidatury vzdala z rodinných důvodů. Jiného kandidáta uskupení stavět nebude.
Právě soubojem o senátorské křeslo primátor Korč vysvětloval své červnové odvolání z funkce primátora. Odvolán byl na návrh opozice, ale pro jeho odvolání hlasovali i koaliční partneři z hnutí ANO. Korč tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora.
Před šesti lety se do druhého kola senátních voleb kromě vítězné Pešatové probojoval také lidovec Jiří Carbol. Letos se první kolo senátních voleb koná 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Případné druhé kolo o týden později, tedy 16. a 17. října.
Seznam kandidátů podle navrhující strany za roky 2026 a 2020
Navrhující strana Zatím známí kandidáti 2026 Kandidát 2020
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 Radim Bača
ANO 2011 - Radim Mamula
ČSSD (nyní SOCDEM) - Karel Deutscher
Dobrá 2016 Pavol Lukša
KDU-ČSL - Jiří Carbol
KSČM Petr Hrnčárek Daniel Pawlas
Naše Město F-M Petr Korč -
ODS - -
rEvoluce Zdeněk Navrátil -
STAN Helena Pešatová Helena Pešatová
SPD Tomáš Krpel Radomil Bodzsar
Trikolóra Jaroslav Matýs
VOK - pro kraj Pavel Olšovský
Zdroj: ČTK, www.volby.cz