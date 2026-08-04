Ve volebním obvodu Karviná se o post senátora uchází sedm lidí

O senátorské křeslo se chce v Karviné, volebním obvodu 75, ucházet sedm lidí. Je to o šest méně než před šesti lety, kdy bylo zájemců o místo v horní komoře parlamentu 13. ČTK to dnes řekla mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková. Svůj post už nebude obhajovat senátor Ondřej Feber (ANO).
Hnutí místo něj do boje vyšle starostku Orlové na Karvinsku Lenku Brzyskowskou. K dalším dosud známým kandidátům do Senátu patří za SPD krajský radní Pavel Staněk, místostarosta Orlové Roman Galia (SOCDEM), lékař Aleš Polách (ODS) nebo lékařka Mariam Szyja, kterou navrhují Piráti. Jako nezávislý kandidát chce o funkci senátora usilovat i prezident Sborového studia Permoník Petr Kazík, který je podporovaný hnutím Osobnosti pro kraj (OK) někdejšího hejtmana Iva Vondráka. Mnoho větších uskupení ČTK potvrdilo, že vlastního kandidáta stavět nebude. Jsou mezi nimi například lidovci, komunisté či STAN.
Před šesti lety se do druhého kola senátních voleb kromě vítězného Febra probojoval také sociální demokrat Radek Sušil. Letos se první kolo senátních voleb koná 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Případné druhé kolo o týden později, tedy 16. a 17. října.
Seznam kandidátů podle navrhující strany za roky 2026 a 2020
Navrhující strana Zatím známí kandidáti 2026 Kandidát 2020
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 Eliška Lazarová
ANO Lenka Brzyskowská Ondřej Feber
ČSSD (nyní SOCDEM) Roman Galia Radek Sušil
Dobrá volba 2016 Marian Lebiedzik
Jednotní - alternativa pro patrioty Radoslav Štědroň
KSČM - Zdena Černínová
Nezávislý kandidát Petr Kazík (s podporou OK) Radomír Prus
Moravská a Slezská pirátská strana Karel Světnička
ODS Aleš Polách -
Politické hnutí Nezávislí Miroslav Chlubna
Piráti Mariam Szyja Radim Kravčík
SPD Petr Staněk Naděžda Franková
Trikolóra Daniel Placzek
Volba pro Kraj Lubomír Kuznik
Zdroj: ČTK, www.volby.cz