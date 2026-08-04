Ve volebním obvodu Karviná se o post senátora uchází sedm lidí

Autor: ČTK
  16:23aktualizováno  16:23
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

O senátorské křeslo se chce v Karviné, volebním obvodu 75, ucházet sedm lidí. Je to o šest méně než před šesti lety, kdy bylo zájemců o místo v horní komoře parlamentu 13. ČTK to dnes řekla mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková. Svůj post už nebude obhajovat senátor Ondřej Feber (ANO).

Hnutí místo něj do boje vyšle starostku Orlové na Karvinsku Lenku Brzyskowskou. K dalším dosud známým kandidátům do Senátu patří za SPD krajský radní Pavel Staněk, místostarosta Orlové Roman Galia (SOCDEM), lékař Aleš Polách (ODS) nebo lékařka Mariam Szyja, kterou navrhují Piráti. Jako nezávislý kandidát chce o funkci senátora usilovat i prezident Sborového studia Permoník Petr Kazík, který je podporovaný hnutím Osobnosti pro kraj (OK) někdejšího hejtmana Iva Vondráka. Mnoho větších uskupení ČTK potvrdilo, že vlastního kandidáta stavět nebude. Jsou mezi nimi například lidovci, komunisté či STAN.

Před šesti lety se do druhého kola senátních voleb kromě vítězného Febra probojoval také sociální demokrat Radek Sušil. Letos se první kolo senátních voleb koná 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Případné druhé kolo o týden později, tedy 16. a 17. října.

Seznam kandidátů podle navrhující strany za roky 2026 a 2020

Navrhující strana Zatím známí kandidáti 2026 Kandidát 2020

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 Eliška Lazarová

ANO Lenka Brzyskowská Ondřej Feber

ČSSD (nyní SOCDEM) Roman Galia Radek Sušil

Dobrá volba 2016 Marian Lebiedzik

Jednotní - alternativa pro patrioty Radoslav Štědroň

KSČM - Zdena Černínová

Nezávislý kandidát Petr Kazík (s podporou OK) Radomír Prus

Moravská a Slezská pirátská strana Karel Světnička

ODS Aleš Polách -

Politické hnutí Nezávislí Miroslav Chlubna

Piráti Mariam Szyja Radim Kravčík

SPD Petr Staněk Naděžda Franková

Trikolóra Daniel Placzek

Volba pro Kraj Lubomír Kuznik

Zdroj: ČTK, www.volby.cz

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