Ve volebním obvodu Ostrava se o post senátora uchází sedm lidí

O senátorské křeslo se chce v Ostravě, ve volebním obvodu 72, ucházet sedm lidí. Je to o šest méně než před šesti lety, kdy bylo zájemců o místo v horní komoře parlamentu 13. ČTK to dnes řekla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Svůj post chce znovu obhajovat senátor a lékař Ondřej Šimetka, kterého do boje vysílá ODS.
K dalším dosud známým kandidátům do Senátu patří náměstkyně ostravského primátora a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO). Mnoho větších uskupení ČTK potvrdilo, že vlastního kandidáta stavět nebude. Jsou mezi nimi například lidovci, komunisté, SPD, Piráti, STAN či SOCDEM.
Před šesti lety se do druhého kola senátních voleb kromě vítězného Šimetky probojoval Zdeněk Jiříček z hnutí ANO. Letos se první kolo senátních voleb koná 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Případné druhé kolo o týden později, tedy 16. a 17. října.
Seznam kandidátů podle navrhující strany za roky 2026 a 2020
Navrhující strana Zatím známí kandidáti 2026 Kandidát 2020
Alternativa pro nezávislé kandidáty Peter Koliba
ANO Lucie Baránková Vilamová Zdeněk Jiříček
ČSSD (nyní SOCDEM) - Radim Smetana
Česká pirátská strana - Martin Tomášek
Jednotní Pynelopi Cimprichová
KSČM - Petr Gajdáček
Národ sobě Jiří Sapeta
ODS Ondřej Šimetka Ondřej Šimetka
Politické hnutí Nezávislí Liana Janáčková
SPD - Jan Síla
STAN - Rostislav Gromnica
Trikolóra Andrea Wlochová
VOK - Volba pro kraj Miroslava Škaldová
Zdroj: ČTK, www.volby.cz