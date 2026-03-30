Ve vyšších polohách Beskyd je kvůli zbytkům sněhu stále nutná zvýšená opatrnost

Ve vyšších polohách Beskyd na Frýdecko-Místecku stále silničáři doporučují řidičům větší opatrnost. Jsou tam místy zbytky sněhu kryté posypem. Jinak jsou vozovky v Moravskoslezském kraji suché nebo vlhké. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
Zvýšená opatrnost se týká i silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Ve zhruba pětadvacetikilometrovém úseku z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu je celou zimu uzavřená pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun. Silnice vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance, nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer lze od západu ojediněle čekat přeháňky nebo občasný déšť, v horách může sněžit.