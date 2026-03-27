Ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje by řidiči měli být opatrní

Především ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje by řidiči dnes měli jezdit s větší opatrností. Dohlednost tam totiž může snižovat sněžení nebo déšť se sněhem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Meteorologové v regionu varují před silným větrem s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu, a to především na Novojičínsku, Bruntálsku a Opavsku.
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou většinou holé, mokré a sjízdné bez omezení. V kraji by dnes mělo být zataženo, místy až oblačno. Meteorologové očekávají občasný déšť i sněhové srážky. Vítr by měl k večeru postupně slábnout. V polohách nad 800 metrů se mohou tvořit sněhové jazyky a na hřebenech hor i závěje. Teploty budou maximálně sedm stupňů Celsia, na horách ale mohou klesnout i pod bod mrazu.