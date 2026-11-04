Ve výstavním pavilonu v Kopřivnici je závodní Tatra 603-2 B5 z roku 1967

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku je k vidění závodní vůz Tatra 603-2 B5 z roku 1967. Doplnil černou limuzínu Tatra 2-603 z roku 1971. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Nový exponát představuje zajímavou kapitolu sportovní historie kopřivnické automobilky. Je postaven dle dobové dokumentace a vzpomínek bývalých kopřivnických továrních mechaniků a jezdců vnuky zasloužilého mistra sportu Aloise Marka - Jiřím a Tomášem Procházkovými a Jaromírem Veřmiřovským z Alois Mark Tatra Teamu (AMTT)," uvedla Macháčková.
Originální vůz podle ní startoval v roce 1967 ve čtyřiaosmdesátihodinovém Marathonu de la Route. Letos se vystavený vůz úspěšně zúčastnil několika závodů.
"Od otevření pavilonu se v něm vystřídalo již několik zajímavých exponátů, které kolemjdoucím přibližují historii kopřivnické automobilky a lákají k návštěvě místních muzeí. Jako první v pavilonu zaparkovala legendární Tatra 87, krátce zde bylo k vidění také historické požární vozidlo Tatra 70," uvedla mluvčí. Další obměna čeká pavilon s příchodem adventu.